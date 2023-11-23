為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 最新文章 > 美食 > 中山站P&T柏林茶館改名Lille M！瑪黑家居Lille M新菜單、新亮點一次看，耶誕節限定甜點、鮮奶油咖啡要拍IG。

中山站P&T柏林茶館改名Lille M！瑪黑家居Lille M新菜單、新亮點一次看，耶誕節限定甜點、鮮奶油咖啡要拍IG。

2023-11-23 文字：編輯 張人尹 採訪報導 攝影：編輯 張人尹 人氣：480
share
編輯 張人尹

編輯 張人尹

中山站下午茶「P&T柏林茶館」是許多人口袋名單之一，即日起正式名「Lille M」重新回歸，並且以Cafe & Restaurant作為主軸，比起以往的茶點下午茶，現在更強調前菜，以及手作的麵食、蛋糕，並且新增療癒義式咖啡，讓中山站的約會下午茶、約會晚餐清單再加一。

推薦閱讀：韓式火鍋149元海鮮吃到飽！馬洗手299元韓式火鍋吃到飽、149元海鮮吃到飽，挑戰火鍋吃到飽最高CP值。
中山站P&T柏林茶館改名Lille M / WalkerLand窩客島提供 未經許可，不得轉載
Lille M打卡點 / WalkerLand窩客島提供 未經許可，不得轉載

全新改名的「Lille M」，Lille是小島的意思、而M則代表Marais瑪黑家居，讓人在都市找到療癒享樂角落，新菜單上更強調「手作溫度」，包含前菜、麵食與燉飯和主廚經典的餐點，打造All Day Dining從早到晚都適合享受。其中，主廚推薦主餐「嫩煎美國菲力牛排、番茄肉丸披塔烤餅」、手作義大利麵的「慢燉章魚雞冠麵」，搭配廚房團隊自製「西班牙臘腸抹醬／酸種麵包」，無論午餐、晚餐吃都適合。
Lille M新菜單 / WalkerLand窩客島提供 未經許可，不得轉載
Lille M推薦菜 / WalkerLand窩客島提供 未經許可，不得轉載

看準耶誕節話題，Lille M這次也推出秋冬療癒、可愛的新飲品系列，菜單上除了保留高人氣鍋煮奶茶之外，更增添咖啡系列「鮮奶油美式、鮮奶油拿鐵」打造濃郁、滑順的風味。甜點則有可愛的「迷你咕咕霍夫」，推出草莓、巧克力、抹茶3種口味，可愛擺盤更增添耶誕節氣息，下午茶約閨蜜吃甜點剛剛好。
Lille M咖啡 / WalkerLand窩客島提供 未經許可，不得轉載
Lille M甜點 / WalkerLand窩客島提供 未經許可，不得轉載


 

Lille M

地址：台北市中山北路二段36巷18號   
電話： 02-2523-9860
Lille M新開店 / WalkerLand窩客島提供 未經許可，不得轉載

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒WALKERMEDIA service@walkermedia.tw
#中山站
morechevron_right
文章關鍵字
Lille M 中山站 咖啡 下午茶 more
延伸閱讀

COLD STONE蠟筆小新冰淇淋蛋糕！COLD STONE「蠟筆小新上學趣」冰淇淋蛋糕開賣，統一布丁冰淇淋新品7-11同步上市。

 編輯 張人尹

大肌肌正夯！獵奇扭蛋「最強筋肉傳說-超進化體態」全面攻佔辦公桌，5款健美系列動物公仔打造滿滿反差萌。

 顏爾嫻

挑戰最佛心下午茶！點點心首度祭出午茶時段「點心68折」優惠活動，點心控先卡位再說。

 顏爾嫻

甜點控一定要吃！Petit Doux．微兜推出獨享系列「小雲朵瓦帕」，加碼再推新品「天空之糖瓦帕」搶攻甜點控的心。

 顏爾嫻

新竹不再是美食沙漠！超夯「33間新竹甜點店」清單公開，甜點控推爆「階段甜點、一百種味道」全上榜。

 編輯 林奕如
為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
編輯 張人尹

編輯 張人尹
有任何問題都可到WalkerLand 窩客島官方粉絲團留言告訢我們！

文章目錄

編輯 張人尹最新文章

morechevron_right

COUPON

九州獨家0點換~ 札幌藥妝福岡店優惠券 (近海鷹希爾頓飯店/福岡巨蛋)

日本最大級體育用品中心Alpen優惠券(東京新宿・大阪NAMBA PARKS・福岡運河城店通用)

 morechevron_right

為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒WALKERMEDIA service@walkermedia.tw
keyboard_arrow_up