中山站下午茶「P&T柏林茶館」是許多人口袋名單之一，即日起正式名「Lille M」重新回歸，並且以Cafe & Restaurant作為主軸，比起以往的茶點下午茶，現在更強調前菜，以及手作的麵食、蛋糕，並且新增療癒義式咖啡，讓中山站的約會下午茶、約會晚餐清單再加一。
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全新改名的「Lille M」，Lille是小島的意思、而M則代表Marais瑪黑家居，讓人在都市找到療癒享樂角落，新菜單上更強調「手作溫度」，包含前菜、麵食與燉飯和主廚經典的餐點，打造All Day Dining從早到晚都適合享受。其中，主廚推薦主餐「嫩煎美國菲力牛排、番茄肉丸披塔烤餅」、手作義大利麵的「慢燉章魚雞冠麵」，搭配廚房團隊自製「西班牙臘腸抹醬／酸種麵包」，無論午餐、晚餐吃都適合。
看準耶誕節話題，Lille M這次也推出秋冬療癒、可愛的新飲品系列，菜單上除了保留高人氣鍋煮奶茶之外，更增添咖啡系列「鮮奶油美式、鮮奶油拿鐵」打造濃郁、滑順的風味。甜點則有可愛的「迷你咕咕霍夫」，推出草莓、巧克力、抹茶3種口味，可愛擺盤更增添耶誕節氣息，下午茶約閨蜜吃甜點剛剛好。
Lille M
地址：台北市中山北路二段36巷18號
電話： 02-2523-9860