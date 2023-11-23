超高CP值韓式火鍋吃到飽！韓式火鍋「馬洗手맛있어요」主打不分平假日、只要299元起就能享受近40款餐點吃到飽，一開幕就讓火鍋控、韓食控約衝朝聖，這次再鎖定秋冬吃鍋話題，推出149元海鮮吃到飽方案，挑戰最狂「火鍋吃到飽」優惠新吃法。



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「馬洗手맛있어요」韓式火鍋吃到飽主打多達40款餐點、火鍋料選擇，無論是韓式年糕、魚板、大醬湯等鍋物必備美食，或是道地小吃醬拌雞塊、拌麵、拳頭飯糰，通通都能吃得到，11月再推出新品「麻藥溏心蛋」，不分平假日、不分時段只要299元+10%就能通通吃到飽。







除此之外，馬洗手再11月也祭出全新「海鮮吃到飽149元」優惠方案，可享有白蝦、魚片吃到飽，讓人吃鍋一秒升級。同時再加碼，只要四人同行擁餐，就免費送價值149元的三格起司，讓人聖誕節有理由先約衝、約吃韓式火鍋吃到飽。





馬洗手맛있어요 11月優惠活動

1、海鮮吃到飽專案149元：白蝦、魚片吃到飽。

2、四人同行免費送價值149元的三格起司。



馬洗手맛있어요

地址：新竹市林森路2號2、3樓

電話：（03）621-5097



詳細活動規範及供應情形，依 馬洗手맛있어요 官方公告為準。