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韓式火鍋149元海鮮吃到飽！馬洗手299元韓式火鍋吃到飽、149元海鮮吃到飽，挑戰火鍋吃到飽最高CP值。

2023-11-23 文字：編輯 張人尹 即時報導 圖片：馬洗手 人氣：2,013
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編輯 張人尹

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超高CP值韓式火鍋吃到飽！韓式火鍋「馬洗手맛있어요」主打不分平假日、只要299元起就能享受近40款餐點吃到飽，一開幕就讓火鍋控、韓食控約衝朝聖，這次再鎖定秋冬吃鍋話題，推出149元海鮮吃到飽方案，挑戰最狂「火鍋吃到飽」優惠新吃法。

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馬洗手맛있어요 11月優惠活動 / WalkerLand窩客島提供 未經許可，不得轉載
馬洗手맛있어요 40款餐點、火鍋料 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載

「馬洗手맛있어요」韓式火鍋吃到飽主打多達40款餐點、火鍋料選擇，無論是韓式年糕、魚板、大醬湯等鍋物必備美食，或是道地小吃醬拌雞塊、拌麵、拳頭飯糰，通通都能吃得到，11月再推出新品「麻藥溏心蛋」，不分平假日、不分時段只要299元+10%就能通通吃到飽。
馬洗手맛있어요 韓式火鍋吃到飽 / WalkerLand窩客島提供 未經許可，不得轉載
馬洗手맛있어요 韓式火鍋 韓式料理 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載

除此之外，馬洗手再11月也祭出全新「海鮮吃到飽149元」優惠方案，可享有白蝦、魚片吃到飽，讓人吃鍋一秒升級。同時再加碼，只要四人同行擁餐，就免費送價值149元的三格起司，讓人聖誕節有理由先約衝、約吃韓式火鍋吃到飽。
馬洗手맛있어요 海鮮吃到飽 / WalkerLand窩客島提供 未經許可，不得轉載
馬洗手맛있어요 火鍋吃到飽 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載


 

馬洗手맛있어요 11月優惠活動

1、海鮮吃到飽專案149元：白蝦、魚片吃到飽。
2、四人同行免費送價值149元的三格起司。
 

馬洗手맛있어요

地址：新竹市林森路2號2、3樓
電話：（03）621-5097

詳細活動規範及供應情形，依 馬洗手맛있어요 官方公告為準。

 

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒WALKERMEDIA service@walkermedia.tw
#火鍋
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馬洗手 火鍋 韓式 吃到飽 more
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