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雙層咔啦雞回來了！肯德基「雙層咔啦雞腿堡」雙倍肉肉強勢回歸，11/21起雙層咔啦雞腿堡快閃開賣14天。

2023-11-20 文字：編輯 張人尹 即時報導 攝影：編輯 張人尹 圖片：肯德基 人氣：834
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編輯 張人尹

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速食控狂敲碗「雙層咔啦雞腿堡」回來了！肯德基最經典炸雞堡「咔啦雞腿堡」是許多速食控每次必點、必吃的速食漢堡首選，先前曾經快閃推出加倍肉肉的「雙層咔啦雞腿堡」，讓鐵粉瘋狂敲碗再回歸。這次肯德基宣布在11/21起「雙層咔啦雞腿堡」快閃開賣，限定只賣14天，速食控不能再錯過。

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肯德基 雙層咔啦雞腿堡 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載

肯德基現炸、手做的原塊「咔啦雞腿排」，獨家微辣風味以及酥脆口感，一直以來都擄獲鐵粉的心，針對經典「咔啦雞腿堡」推出的雙倍肉肉版「雙層咔啦雞腿堡」豪邁夾入兩塊雞腿排，搭配新鮮萵苣、酸甜美乃滋，大份量、加倍肉感滿足速食控。
肯德基 雙層咔啦雞腿堡 快閃回歸 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載

肯德基本次宣布，這款讓鐵粉瘋狂敲碗的「雙層咔啦雞腿堡」自11/21起強勢回歸，限定販售至12/4，只賣14天快閃登場。除此之外，即日起至11/30天天登入「PK雙饗卡APP」還能免費抽優惠券買1送1、買1送3等超值美食優惠券，如果買「雙層咔啦雞腿堡」最高可享2.5%點數回饋，再抽iPhone 15 Pro，速食控趁機嚐鮮。
肯德基 雙層咔啦雞腿堡 套餐 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
肯德基 雙層咔啦雞腿堡 APP優惠 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載

 

肯德基 雙層咔啦雞腿堡

販售期間：2023/11/21-12/04
售價：
雙層咔啦雞腿堡 單點：165元
雙層咔啦雞腿堡M經典餐：197元
雙層咔啦雞腿堡L絕配餐：210元
雙層咔啦雞腿堡XL combo：260元


 

PK雙饗卡APP 優惠活動

活動期間：即日起至2023/11/30
活動內容：
1、天天登入APP可享一次抽獎機會，獎項包含優惠券買1送1、買1送3等。
2、使用APP購買「雙層咔啦雞腿堡」享最高2.5%點數回饋，再抽iPhone 15 Pro，詳細活動內容依APP說明為準。

 

 

 

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#肯德基
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肯德基 速食 雙層咔啦雞腿堡 炸雞 more
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