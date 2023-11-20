速食控狂敲碗「雙層咔啦雞腿堡」回來了！肯德基最經典炸雞堡「咔啦雞腿堡」是許多速食控每次必點、必吃的速食漢堡首選，先前曾經快閃推出加倍肉肉的「雙層咔啦雞腿堡」，讓鐵粉瘋狂敲碗再回歸。這次肯德基宣布在11/21起「雙層咔啦雞腿堡」快閃開賣，限定只賣14天，速食控不能再錯過。



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肯德基現炸、手做的原塊「咔啦雞腿排」，獨家微辣風味以及酥脆口感，一直以來都擄獲鐵粉的心，針對經典「咔啦雞腿堡」推出的雙倍肉肉版「雙層咔啦雞腿堡」豪邁夾入兩塊雞腿排，搭配新鮮萵苣、酸甜美乃滋，大份量、加倍肉感滿足速食控。





肯德基本次宣布，這款讓鐵粉瘋狂敲碗的「雙層咔啦雞腿堡」自11/21起強勢回歸，限定販售至12/4，只賣14天快閃登場。除此之外，即日起至11/30天天登入「PK雙饗卡APP」還能免費抽優惠券買1送1、買1送3等超值美食優惠券，如果買「雙層咔啦雞腿堡」最高可享2.5%點數回饋，再抽iPhone 15 Pro，速食控趁機嚐鮮。









肯德基 雙層咔啦雞腿堡

販售期間：2023/11/21-12/04

售價：

雙層咔啦雞腿堡 單點：165元

雙層咔啦雞腿堡M經典餐：197元

雙層咔啦雞腿堡L絕配餐：210元

雙層咔啦雞腿堡XL combo：260元







PK雙饗卡APP 優惠活動

活動期間：即日起至2023/11/30

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