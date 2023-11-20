麥當勞超萌置物盒，鐵粉要收！麥當勞不只收服許多速食控的心，近年來「麥當勞周邊小物」更是每每創下許多話題，這次麥當勞特別推出限量新品「麥當勞狂粉必收置物盒」，把經典的大麥克、薯條做成實用收納小物，療癒造型讓鐵粉一定要收藏。



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麥當勞實用周邊小物再加一，台灣麥當勞自11/22起推出全新「麥當勞狂粉必收置物盒」，以經典的麥當勞大麥克、麥當勞薯條作為造型，搭配紅、黃配色設計，打造一組上下雙層的收納盒，並且可以拆解提把、盒子也能互相組裝，增添實用度。







麥當勞表示，本次「麥當勞狂粉必收置物盒」在11/22上午11:00起開賣，採限量加價購方式，只要於麥當勞餐廳現場購買任一產品，加價309元即可獲得一組，讓粉絲無論作為居家收納、辦公桌療癒小物，還是外出野餐擺拍都超適合。







麥當勞狂粉必收置物盒

販售時間：11月22日上午11:00起至12月19日（或售完為止），全台限量5萬組

活動方式：於麥當勞餐廳購買任一食物加309元，即可獲得「麥當勞狂粉必收置物盒」乙組，每次消費最多限購5組。



注意事項：

1、部分餐廳未販售，請依各餐廳供應為主。

2、歡樂送、McCafé專屬櫃檯、數位自助點餐機、機場店恕不販售。

