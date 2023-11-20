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麥當勞狂粉必收置物盒！麥當勞大麥克、麥當勞薯條收納盒限量加價購，雙層設計「麥當勞置物盒」鐵粉要入手。

2023-11-20 文字：編輯 張人尹 即時報導 圖片：麥當勞 人氣：1,981
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編輯 張人尹

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麥當勞超萌置物盒，鐵粉要收！麥當勞不只收服許多速食控的心，近年來「麥當勞周邊小物」更是每每創下許多話題，這次麥當勞特別推出限量新品「麥當勞狂粉必收置物盒」，把經典的大麥克、薯條做成實用收納小物，療癒造型讓鐵粉一定要收藏。

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麥當勞狂粉必收置物盒 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
麥當勞狂粉必收置物盒 雙層設計 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載

麥當勞實用周邊小物再加一，台灣麥當勞自11/22起推出全新「麥當勞狂粉必收置物盒」，以經典的麥當勞大麥克、麥當勞薯條作為造型，搭配紅、黃配色設計，打造一組上下雙層的收納盒，並且可以拆解提把、盒子也能互相組裝，增添實用度。
麥當勞狂粉必收置物盒 加價購 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
麥當勞狂粉必收置物盒 販售資訊 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載

麥當勞表示，本次「麥當勞狂粉必收置物盒」在11/22上午11:00起開賣，採限量加價購方式，只要於麥當勞餐廳現場購買任一產品，加價309元即可獲得一組，讓粉絲無論作為居家收納、辦公桌療癒小物，還是外出野餐擺拍都超適合。
麥當勞狂粉必收置物盒 限量開賣 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
麥當勞狂粉必收置物盒 大麥克 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載


 


麥當勞狂粉必收置物盒

販售時間：11月22日上午11:00起至12月19日（或售完為止），全台限量5萬組
活動方式：於麥當勞餐廳購買任一食物加309元，即可獲得「麥當勞狂粉必收置物盒」乙組，每次消費最多限購5組。

注意事項：
1、部分餐廳未販售，請依各餐廳供應為主。
2、歡樂送、McCafé專屬櫃檯、數位自助點餐機、機場店恕不販售。
 

 

 

 

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#麥當勞
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