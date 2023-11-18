拿坡里炸雞最低199元吃6塊！聚餐、宵夜都要吃的「拿坡里炸雞專賣店」，這次讓人感恩節不吃烤雞、吃炸雞，特別推出「六塊雙饗炸雞桶」限定優惠，整桶6塊炸雞下殺399元，如會用會員點數兌換，最低199元就能開吃，打造最邪惡感恩節炸雞大餐。
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這次「拿坡里炸雞專賣店」針對感恩節話題，特別推出雞腿、腿排一次滿足的「六塊雙饗炸雞桶」，其中包含3支雞腿、3塊腿排，並且提供原味與辣味選擇。在11/17-11/30感恩節優惠期間，推出「六塊雙饗炸雞桶」一桶特價211元、兩桶享399元優惠價，讓炸雞控有理由揪團吃。
如果是「三商i美食卡會員」會員，在11/15-11/25期間使用APP點數5點，可以兌換專屬優惠券，享受「六塊雙饗炸雞」一桶199元、兩桶特價389元優惠，換算下來58折就能開吃，兌換期限截至2023/11/30，讓炸雞控感恩節不吃烤雞、吃炸雞也超嗨。
拿坡里炸雞專賣店 感恩節炸雞優惠
活動期間：2023/11/17-2023/11/30
活動內容：
六塊雙饗炸雞桶：一桶特價$211元(原價$330) 、兩桶特價$399元(原價$660)
三商i美食App 會員優惠
活動期間：領券時間為11/15-11/25，兌換期限截至2023/11/30。
活動內容：
使用「5點」點數領取優惠券-「六塊雙饗炸雞」一桶199元（原價$330），兩桶特價389（原價$660）超殺58折。
詳細活動規範及供應情形，依 三商 官方公告為準。
拿坡里炸雞專賣店最新炸雞優惠
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