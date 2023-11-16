為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 最新文章 > 美食 > 火鍋版饗食天堂！饗賓集團「小福利麻辣鍋」進駐桃園藝文特區，炙燒壽司、鹽酥雞炸物打造最狂火鍋吃到飽。

火鍋版饗食天堂！饗賓集團「小福利麻辣鍋」進駐桃園藝文特區，炙燒壽司、鹽酥雞炸物打造最狂火鍋吃到飽。

2023-11-16 文字：編輯 張人尹 採訪報導 攝影：編輯 張人尹 人氣：1,480
share
編輯 張人尹

編輯 張人尹

火鍋版的饗食天堂開吃！看準秋冬「吃鍋」話題，饗賓集團旗下鍋物「小福利麻辣鍋」即日起以全新店型登場，結合麻辣火鍋、以及炙燒壽司、炸物百匯，以及數十種蔬菜、火鍋料、海鮮食材自助吧，堪稱把集團經典的buffet「饗食天堂」搬進火鍋店裡無限取用、無限吃到飽。

推薦閱讀：三商巧福酸菜披薩！三商巧福X拿坡里披薩「原汁牛肉麵披薩」開賣，靈魂配料「三商巧福酸菜」加好加滿。
小福利麻辣鍋中茂店 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
小福利麻辣鍋中茂店 自助吧 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載

升級版的「小福利麻辣鍋」新店型，第一間門市開在桃園中茂新天地，鄰近觀光景點藝文特區，店內以「復古」作為主題，設置燈箱、拍貼機等裝置增添氣氛。消費方式可選擇鴛鴦鍋雙湯底，包含「經典麻辣、汕頭鍋、日式昆布、番茄鍋」4種選擇，開過後就能享受多達10種現切肉品、搭配12款海鮮，以及自助吧提供數十種現做美食，平日午餐898元/人、晚餐及假日全天998元/人，用餐時間120分鐘內無限取用。
小福利麻辣鍋中茂店 湯底 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
小福利麻辣鍋中茂店 海鮮 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載

小福利麻辣鍋自助區除了提供十餘種蔬菜、以及火鍋料、菇類、丸子之外，本次升級引進熟食料理自由取用，其中包含懷舊風「鹽酥雞炸物區」搭配炸酥肉、無骨鹹酥雞、花枝漿油條、經典炸蝦，還有師傅現場製作「炙燒握壽司」，等於是集結饗食天堂的精華，讓人在小福利也能吃得到。
小福利麻辣鍋中茂店 炸物 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
小福利麻辣鍋中茂店 握壽司 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載



為了呼應「復古台味」風格，小福利除了鹽酥雞之外，在主食部分提供「滷肉飯、和牛咖喱飯」，飲品還有經典不敗「早餐店大冰奶」，辦桌必喝「芭芒柳冰沙」，超吸睛「比臉大豆皮」通通掀起話題。在肉品部分則使用桌號夾點餐，由師傅現點現切直接送上桌，推薦必吃包含「美國CAB安格斯黑牛、美國Prime頂級霜降牛、澳洲熟成和牛極霜」等，最多有12種選擇。
小福利麻辣鍋中茂店 自助吧 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
小福利麻辣鍋中茂店 現切肉品 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載

饗賓集團本次除了「小福利麻辣鍋」之外，更攜手「饗泰多 泰式風格餐廳」、「真珠 台灣佳味」共同進駐忠茂新天地11樓，並且推出開幕限定「好饗吃護照」，只要集滿三個品牌集點章，就能兌換指定優惠，包含小福利「4人同行1人免費」、饗泰多「6人套餐折400元」，以及真珠「內用送金旺鳳梨蝦球盅」等，讓人衝桃園吃一波。
小福利麻辣鍋中茂店 推薦肉品 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
小福利麻辣鍋中茂店 開幕優惠 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載



小福利麻辣鍋中茂店 開幕限定優惠
活動期間：即日起至2023/12/15
活動內容：
第一重：打卡好評送 
打卡就送「炙燒干貝握壽司」乙份（需設為公開）

第二重：五星送FUN玩拍貼機 
2人同行Google五星好評送「拍貼機」乙次（限小福利專屬相框）

第三重：拍品牌相框送 
拍小福利專屬相框送「平日4人同行第4人5折券」乙張
（單桌單筆消費贈送乙張，限下次消費使用）



小福利中茂店
地址：桃園市桃園區同德五街61號11樓(中茂新天地)
電話： 03-355-2558
收費方式：
平日午餐：898元+10%/人
晚餐及假日全天：998元+10%/人

詳細活動規範及供應情形，依 小福利中茂店 官方公告為準。

看更多小福利麻辣鍋中茂店：
小福利麻辣鍋中茂店 現切牛肉 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
小福利麻辣鍋中茂店 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
小福利麻辣鍋中茂店 店觀 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒WALKERMEDIA service@walkermedia.tw
#饗食天堂
morechevron_right
文章關鍵字
饗食天堂 麻辣鍋 小福利 吃到飽 more
延伸閱讀

麝香葡萄來了！家樂福「麝香葡萄蛋糕」新店家樂福獨家開賣，不用飛出國就能吃麝香葡萄、麝香葡萄蛋糕。

 編輯 張人尹

大胃王免費吃鍋10次！本事滿足鍋物「100oz肉肉大胃王」火鍋控要先衝，挑戰成功「吃鍋10次免費」吸引火鍋大胃王朝聖。

 編輯 張人尹

台北火鍋控要吃過「麻奶鍋」！隱藏在二樓的「芳朵法式麻辣鍋」不分平假日85折優惠，最經典「三格賓士鍋」讓台北火鍋控一次滿足。

 編輯 鄭雅之

學生證真的很好用！品花苑吃到飽要對學生「不客氣」了，憑學生證用餐可享75折優惠。

 編輯 李維唐

又到了吃秋蟹的季節了！饗賓餐旅集團旗下三大餐廳聯手推出最美麗「蟹」逅。

 編輯 李維唐
為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
編輯 張人尹

編輯 張人尹
有任何問題都可到WalkerLand 窩客島官方粉絲團留言告訢我們！

編輯 張人尹最新文章

morechevron_right

COUPON

日本最大級體育用品中心Alpen優惠券(東京新宿・大阪NAMBA PARKS・福岡運河城店通用)

最高激省17%OFF! ~2023最新版Bic Camera優惠券

 morechevron_right

為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒WALKERMEDIA service@walkermedia.tw
keyboard_arrow_up