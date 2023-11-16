火鍋版的饗食天堂開吃！看準秋冬「吃鍋」話題，饗賓集團旗下鍋物「小福利麻辣鍋」即日起以全新店型登場，結合麻辣火鍋、以及炙燒壽司、炸物百匯，以及數十種蔬菜、火鍋料、海鮮食材自助吧，堪稱把集團經典的buffet「饗食天堂」搬進火鍋店裡無限取用、無限吃到飽。



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升級版的「小福利麻辣鍋」新店型，第一間門市開在桃園中茂新天地，鄰近觀光景點藝文特區，店內以「復古」作為主題，設置燈箱、拍貼機等裝置增添氣氛。消費方式可選擇鴛鴦鍋雙湯底，包含「經典麻辣、汕頭鍋、日式昆布、番茄鍋」4種選擇，開過後就能享受多達10種現切肉品、搭配12款海鮮，以及自助吧提供數十種現做美食，平日午餐898元/人、晚餐及假日全天998元/人，用餐時間120分鐘內無限取用。







小福利麻辣鍋自助區除了提供十餘種蔬菜、以及火鍋料、菇類、丸子之外，本次升級引進熟食料理自由取用，其中包含懷舊風「鹽酥雞炸物區」搭配炸酥肉、無骨鹹酥雞、花枝漿油條、經典炸蝦，還有師傅現場製作「炙燒握壽司」，等於是集結饗食天堂的精華，讓人在小福利也能吃得到。





小福利麻辣鍋中茂店 開幕限定優惠

小福利中茂店

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為了呼應「復古台味」風格，小福利除了鹽酥雞之外，在主食部分提供「滷肉飯、和牛咖喱飯」，飲品還有經典不敗「早餐店大冰奶」，辦桌必喝「芭芒柳冰沙」，超吸睛「比臉大豆皮」通通掀起話題。在肉品部分則使用桌號夾點餐，由師傅現點現切直接送上桌，推薦必吃包含「美國CAB安格斯黑牛、美國Prime頂級霜降牛、澳洲熟成和牛極霜」等，最多有12種選擇。饗賓集團本次除了「小福利麻辣鍋」之外，更攜手「饗泰多 泰式風格餐廳」、「真珠 台灣佳味」共同進駐忠茂新天地11樓，並且推出開幕限定「好饗吃護照」，只要集滿三個品牌集點章，就能兌換指定優惠，包含小福利「4人同行1人免費」、饗泰多「6人套餐折400元」，以及真珠「內用送金旺鳳梨蝦球盅」等，讓人衝桃園吃一波。活動期間：即日起至2023/12/15活動內容：打卡就送「炙燒干貝握壽司」乙份（需設為公開）2人同行Google五星好評送「拍貼機」乙次（限小福利專屬相框）拍小福利專屬相框送「平日4人同行第4人5折券」乙張（單桌單筆消費贈送乙張，限下次消費使用）地址：桃園市桃園區同德五街61號11樓(中茂新天地)電話： 03-355-2558收費方式：平日午餐：898元+10%/人晚餐及假日全天：998元+10%/人詳細活動規範及供應情形，依 小福利中茂店 官方公告為準。