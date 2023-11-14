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三商巧福酸菜披薩！三商巧福X拿坡里披薩「原汁牛肉麵披薩」開賣，靈魂配料「三商巧福酸菜」加好加滿。

2023-11-14 文字：編輯 張人尹 即時報導 圖片：三商巧福 人氣：291
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編輯 張人尹

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拿坡里披薩也玩壞了！近年台灣披薩大玩「獵奇、在地」口味，這次拿坡里披薩與同集團「三商巧福」攜手合作，把三商巧福經典的牛肉麵變成「原汁牛肉麵披薩」，拿坡里披薩把牛肉麵細節完整還原，就連靈魂配料「酸菜」也加好加滿，挑戰全新台味披薩話題。

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三商巧福X拿坡里 原汁牛肉麵披薩 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
三商巧福原汁牛肉麵 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載

許多鐵粉對「三商巧福牛肉麵」最深的印象就是又大又重的湯匙，還有整碗麵的靈魂「酸菜」，這次拿坡里披薩與三商巧福攜手，推出「原汁牛肉麵披薩」，其中使用牛肉麵湯頭為披薩基底，搭配牛肉塊、滷蛋，在披薩上還有Q彈的麵條，以及整碗牛肉麵的本體「酸菜」，把三商巧福牛肉麵的細節元素通通還原。
三商巧福X拿坡里 聯名 原汁牛肉麵披薩 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
三商巧福原汁牛肉麵 酸菜 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載

除此之外，為了慶祝三商巧福40週年，自即日起至12/11，只要憑拿坡里DM截角，就可以到三商巧福門市享有「原汁牛肉麵套餐特價$159」優惠，接著在12/11起，到三商巧福門市點購任一套餐，就能可獲得一張「原汁牛肉麵披薩」優惠券。憑券可至全台拿坡里門市享有「原汁牛肉麵大披薩」特價$259、「原汁牛肉麵小披薩」特價$159等優惠，無論是牛肉麵鐵粉、還是披薩控，通通都要吃起來。
三商巧福X拿坡里 原汁牛肉麵披薩套餐 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
三商巧福X拿坡里 原汁牛肉麵披薩 販售資訊 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載





三商巧福X拿坡里 原汁牛肉麵披薩
販售日期：2023/11/14起
供應門市：全台「拿坡里披薩.炸雞」門市
售價：
原汁牛肉麵大披薩：359元
原汁牛肉麵小披薩：259元



三商巧福X拿坡里 週年慶優惠活動
活動期間：即日起至2023/12/11
活動內容：憑拿坡里DM截角，至三商巧福門市可享有「原汁牛肉麵套餐」特價$159優惠。

活動期間：2023/12/11起
活動內容：凡至三商巧福門市點購任一套餐，均可獲得一張「原汁牛肉麵披薩」優惠券。憑券可至全台拿坡里門市享有「原汁牛肉麵大披薩」特價$259（原價$359）、「原汁牛肉麵小披薩」特價$159（原價$259）數量有限，送完為止。

詳細活動規範及供應情形，依 三商巧福、拿坡里 官方公告為準。

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拿坡里 三商巧福 牛肉麵 披薩 more
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