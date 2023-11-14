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葡萄思樂冰、栗子大福！7-ELEVEN推出7大甜點飲料新品，紅豆栗子大福、NETFLIX「此時此刻」聯名思樂冰先打卡。

2023-11-14 文字：編輯 張人尹 採訪報導 攝影：編輯 張人尹 人氣：1,078
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編輯 張人尹

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甜點控的7-ELEVEN新品清單！為了要讓人在秋冬有療癒、溫暖的感覺，7-ELEVEN這次特別攜手NETFLIX新戲「此時此刻」，推出滿滿戀愛感的聯名甜點、聯名飲料及鮮食，除此之外再加碼日本「栗子季」限定甜點系列，讓甜點控冬天越吃越療癒。

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7-ELEVEN X 此時此刻 思樂冰 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
7-ELEVEN X NETFLIX「此時此刻」聯名系列 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載

7-ELEVEN與戲劇「此時此刻」攜手聯名，在11/15起推出多達11款聯名新品，包含鮮食系列推出「相愛韓國雪蟹蟹膏烤飯糰、暗戀日本明太子烤飯糰、揪心酸辣粉、火辣香辣炒飯」等，都以戀愛心境加入命名，就連熱狗架上的「激情椒麻熱狗」、大亨堡系列「熱戀鐵板牛柳堡」，通通都是本次聯名推薦款。飲品系列則有「CITY PEARL珍珠奶茶、CITY TEA現萃茶經典純奶茶」同步換上新包裝，讓人拍照更可愛。
7-ELEVEN X 此時此刻 相愛韓國雪蟹蟹膏烤飯糰 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
7-ELEVEN X 此時此刻 激情椒麻熱狗 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載

本次7-ELEVEN與「此時此刻」聯名的甜點更是吸引目光，包含思樂冰新口味「幸福粉紅葡萄泡泡風味」，粉紅色系搭配酸甜口感，讓人充滿戀愛粉紅泡泡。此外甜點控更推「摯愛提拉米蘇蛋糕杯」主打綿密滑順口感，另一款「深情爆餡羅馬生乳包」更是以日式冷藏麵包新配方「不老餐包體」讓人吃到蓬鬆柔軟口感。
7-ELEVEN X 此時此刻 提拉米蘇蛋糕杯 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
7-ELEVEN X 此時此刻 生乳包 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載



除了戲劇聯名之外，7-ELEVEN針對甜點控加碼推出綿密、療癒的3大「栗子季」限定甜點，包含2款日本栗子甜點、以及一款台灣栗子甜點，首推款「金桃家紅豆栗大福」，Q彈外皮搭配紅豆泥、以及一顆完整栗子做為內餡，在視覺、味覺上都超多層次。
7-ELEVEN栗子甜點 栗子大福 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
7-ELEVEN栗子甜點 迷你泡芙 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載

此外，還有日本限定版「和栗奶油風味雙餡銅鑼燒」，主打栗子泥、鮮奶油的霜餡搭配，讓人吃不膩。另一款「和栗奶油風味迷你泡芙」一包5入，輕輕一咬就能感受到栗子奶油內餡，爆餡口感更是讓人一顆接一顆吃，挑戰栗子季最強甜點稱號。
7-ELEVEN栗子甜點 銅鑼燒 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
7-ELEVEN栗子甜點 迷你泡芙 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載




7-ELEVEN X NETFLIX「此時此刻」聯名系列
上市日期：2023/11/15起
推薦品項：
深情爆餡羅馬生乳包：65元
摯愛提拉米蘇蛋糕杯：59元
思樂冰 幸福粉紅葡萄泡泡風味：45元
相愛韓國雪蟹蟹膏烤飯糰：49元
暗戀日本明太子烤飯糰：49元（12/11上市）
熱戀鐵板牛柳堡：69元
浪漫蜜柑乳酪軟歐：45元
揪心酸辣粉：99元
火辣香辣炒飯：59元
催淚剝皮辣椒燒：55元
激情椒麻熱狗：35元

7-ELEVEN 栗子季限定甜點
上市日期：即日起上市
推薦品項：
金桃家紅豆栗大福：45元
和栗奶油風味雙餡銅鑼燒：65元
和栗奶油風味迷你泡芙：69元

詳細活動規範及供應情形，依 7-ELEVEN 官方公告為準。

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