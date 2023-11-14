小七咖啡優惠先筆記！7-ELEVEN特別鎖定秋冬天氣讓人偏好「濃厚系」口感，這次別推出「奶量加倍」的咖啡新品「厚乳拿鐵」，在11/15起正式開賣，並且推出第二杯5折限定優惠。除此之外，針對黑五購物節，小七同步推出「咖啡買2送2」快閃優惠，咖啡控先搶、先喝。



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7-ELEVEN為了讓人冬天可以喝得很療癒，特別在11/15起推出咖啡新品「厚乳拿鐵」，與原本經典拿鐵相比，奶量增加20%，讓咖啡喝起來更溫和，打造重乳系的「一杯不苦的拿鐵」新喝法。配合新品上市，「厚乳拿鐵」在11/15-11/28享有第2杯半價優惠，並且11/15-11/21在線上「OPEN POINT APP行動隨時取」也推出買2送2限量優惠，咖啡控趁機嚐鮮。





療癒的不只是厚乳咖啡，7-ELEVEN加碼推出「秋冬奶茶祭、秋冬珍奶祭」限定優惠，在11/15-11/28期間，買「經典純奶茶、四季春純奶青、燕麥奶茶、統一布丁純奶茶」等奶茶可享第二杯半價，還有「CITY PEARL全品項」也同享第二杯半價，就算不喝咖啡也優惠。





此外，7-ELEVEN同步鎖定「黑五購物節」話題，自11/22-11/26連續五天推出線上、線下優惠，其中包含CITY CAFE濃萃美式咖啡、CITY PEARL黑糖珍珠撞奶同品項任選買2送2，以及CITY PRIMA大杯精品美式咖啡買2送1，此外還有多款指定居家用品買一送一，搶便宜趁這波。











7-ELEVEN 厚乳拿鐵販售資訊

上市日期：2023/11/15起

品項及價格：65元

優惠活動：

1、門市：11/15-11/28於門市購買CITY CAFE「厚乳拿鐵」享第2杯半價、再享OPEN POINT點數10倍送。

2、線上：11/15-11/21於OPEN POINT行動隨時取推出厚乳拿鐵買2送2，每日限量8,000組，每日每會員限購2組，可兌換至2023年12月31日止。





7-ELEVEN秋冬奶茶祭

活動期間：11/15-11/28

活動內容：於限定門市購買CITY TEA現萃茶系列飲品，享第2杯半價，包含經典純奶茶、四季春純奶青、燕麥奶茶、統一布丁純奶茶 (以價低品項折扣優惠)。





7-ELEVEN秋冬珍奶祭

活動期間：11/15-11/28

活動內容：於全台門市購買CITY PEARL全品項，享第2杯半價(以價低品項折扣優惠)。





7-ELEVEN黑五購物節 咖啡優惠

活動期間：11/22-11/26

活動內容：CITY CAFE濃萃美式咖啡、CITY PEARL黑糖珍珠撞奶同品項任選買2送2、CITY PRIMA大杯精品美式咖啡買2送1。



詳細活動規範及供應情形，依 7-ELEVEN 官方公告為準。