日本超人氣奶油蛋糕「Butters」快閃來台北信義區！許多人認識的「Butters奶油蛋糕」，是日本航空JAL國內線頭等艙御用點心，這次為了讓人不用搭飛機也吃得到，Butters自11/15起在台灣3間百貨造快閃店，帶來超人氣、療癒內餡的經典「奶油蛋糕」，以及只在情人節才吃得到的限定版「巧克力奶油蛋糕」，鐵粉通通要朝聖。



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Butters的宗旨以「不浪費」為概念，把脫脂牛奶等材料再利用製成療癒奢華的小蛋糕。其中，主打產品Craft Butter Cake（奶油蛋糕 經典原味)，使用北海道奶油打造布蓬鬆口感，並且在中心加入以鮮奶油、脫脂奶粉熬煮成的牛奶醬，建議復熱之後再使用，更能感受到流心內餡。







除此之外，以往只在情人節販售的限定版「奶油蛋糕 巧克力風味」，這次也能在台灣3大快閃店買到，比起原味更能感受到甜蜜可可香氣，更適合冬天吃起來。特別的是，在台灣快閃店也能買到限定點心「Craft Butter Sable（奶油餅乾）」。針對超人氣「奶油蛋糕」，在快閃店提供日本原裝空運的3入組、5入組規格，換算下來一顆約143元起，同時也是挑戰粉絲荷包深度。





Butters快閃櫃位資訊

時間：2023/11/15-12/18

地點：新光三越 信義A11 1樓

時間：2023/12/20-2024/01/22

地點：新光三越 南西店 B2

時間：2024/01/24-02/20

地點：新光三越 台中中港店 B2





Butters快閃店 販賣商品品項

Craft Butter Cake（奶油蛋糕 經典原味）

售價：NT430（3個）/ NT670（5個）



Craft Butter Cake Chocolate（奶油蛋糕 巧克力風味）

售價：NT480（3個）/NT800（10個）



Butter Cake & Sable BOX（奶油蛋糕 經典原味＆奶油餅乾 禮盒組）

售價：NT1,470



