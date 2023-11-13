麥當勞香蕉巧克力雙餡派、炸蝦天婦羅安格斯牛肉堡，通通回歸！台灣麥當勞這次鎖定秋冬話題，特別將超人氣「海陸系列」炸蝦天婦羅安格斯牛肉堡回歸開賣，同時讓甜點控瘋狂敲碗的「香蕉巧克力風味雙餡派」也同步在11/15起正式回歸，鐵粉這次不能再錯過。



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麥當勞超夯炸蝦系列，這次將在11/15起期間限定開賣，除了先前賣爆的海陸款「炸蝦天婦羅安格斯牛肉堡」、雙倍蝦蝦款「雙蝦天婦羅堡」之外，本次更全新推出「炸蝦天婦羅辣鷄堡」，結合炸蝦天婦羅和整塊辣味鷄腿排，替速食控打造全新海陸吃法。





此外，麥當勞超人氣甜點「香蕉巧克力風味雙餡派」在11/15且重新回歸，內餡結合滑順的香蕉、濃郁巧克力雙內餡，外層則使用可可香氣的酥脆派皮，打造絕配的香蕉巧克力甜點。另外針對早餐的部分也祭出優惠，11/15-12/19期間買「焙果系列」並搭配任一配餐，就送一瓶原萃日式綠茶。







鎖定外送需求，麥當勞在11/15-12/19推出「歡樂送買一送一」快閃優惠，只要購物車輸入優惠碼「NUG」，就可以任選「6塊麥克鷄塊、酥嫩鷄翅、薯餅、經典美式咖啡」買一送一優惠，並且鎖定電競嘉年華「2023 WirForce」，在活動期間設置24小時服務的「WirForce歡樂送花博快閃店」，可以點購歡樂送、送達花博快閃店，24小時幫玩家補充體力回血。





麥當勞 炸蝦天婦羅海陸系列 販售資訊

麥當勞 香蕉巧克力風味雙餡派 販售資訊

麥當勞歡樂送買1送1 活動資訊

麥當勞WirForce歡樂送快閃店 營 業資訊

活動期間：2023/11/15-12/19（或售完為止）品項及價格：炸蝦天婦羅安格斯牛肉堡：單點144元；經典套餐199元。炸蝦天婦羅辣鷄堡：單點144元；經典套餐199元。雙蝦天婦羅堡：單點154元；經典套餐209元活動期間：2023/11/15-12/19（或售完為止）產品售價：單點45元。活動期間：2023/11/15-12/19，或送完為止。活動內容：使用「麥當勞歡樂送」網路訂餐，於購物車頁面促銷優惠碼處，輸入優惠碼「NUG」，即享6塊麥克鷄塊、酥嫩鷄翅、薯餅、經典美式咖啡(冰/熱)買1送1（5擇1）。營業時間：2023/11/23-11/26活動地點：臺北市花博園區爭艷館大門旁。活動內容：麥當勞首度打造「WirForce歡樂送花博快閃店」，活動期間，打開全新麥當勞APP全球版點選「歡樂送」，使用麥當勞APP會員帳號登入，於地址欄位，設定「WirForce歡樂送花博快閃店（地標050/147）」，即可選購想要的經典美味送達WirForce歡樂送花博快閃店。詳細活動規範及供應情形，依 麥當勞 官方公告為準。