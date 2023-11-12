台北雙連超夯「貪吃狗甜點」，現在在新竹也吃得到！貪吃狗甜點主打灌餡泡芙、丹麥菠蘿、乳酪蛋糕等烘焙甜點，每次推出季節限定口味，更是吸引甜點控朝聖。這次「貪吃狗甜點」全新插旗新竹竹北，讓新竹人不用跑台北就能吃到療癒手作甜點，還有最新期間限定的「芋頭生乳泡芙」系列，通通開吃。
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「GreedyBeagle貪吃狗甜點」即日起打造新竹竹北門市，同樣延續品牌以白色、搭配原木色的風格，與主打甜點「泡芙」色系也互相呼應。本次配合開幕，11/12前在竹北店推出消費滿100元送經典日式泡芙1顆，單筆消費滿599元，贈貪吃狗環保手提袋1個，趁開幕先衝朝聖。
除此之外，近日超夯「芋頭季」話題也強勢回歸，貪吃狗甜點即日起推出芋頭季限定「棒棒泡芙 × 芋頭生乳」，以招牌長型泡芙，灌入大甲芋頭生乳內餡，另一款「丹麥菠蘿 × 布丁芋頭生乳」則是豪邁的在丹麥菠蘿切面中，夾入厚厚一層芋頭生乳、布丁，打造濃郁多層次口感，本次芋頭季新品即日起在台北雙連店、宜蘭羅東店、宜蘭民族店、新竹竹北店同步開賣，讓粉絲們下午茶揪團買起來。
貪吃狗甜點 新竹竹北店試營運優惠
活動期間：2023/11/12前
活動內容：
單筆消費滿100元，拍照打卡經典日式泡芙1顆。
單筆消費滿599元，贈貪吃狗環保手提袋1個。
貪吃狗甜點 新竹竹北店
地址：新竹縣竹北市莊敬七街 6 號
電話：0976-876-733
貪吃狗甜點 芋頭季新品資訊
上市日期：即日起上市，季節限定
販售門市：台北雙連店、宜蘭羅東店、宜蘭民族店、新竹竹北店
品項及價格：
棒棒泡芙 × 芋頭生乳：禮盒優惠399元/4入
丹麥菠蘿 × 布丁芋頭生乳：禮盒優惠369元/4入
詳細活動規範及供應情形，依 貪吃狗甜點 官方公告為準。