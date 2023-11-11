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雙11拍Pocky快閃店！華山「Pocky奇幻部屋快閃店」7大打卡點一次拍，巨大Pocky、隱藏版Pocky階梯拍起來。

2023-11-11 文字：編輯 張人尹 採訪報導 攝影：編輯 張人尹 人氣：132
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編輯 張人尹

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11月11日不只是光棍節、雙11購物節，同時也是「1111 Pocky Day」，這次Pocky特別在11/11打造期間限定「Pocky奇幻部屋快閃店」，帶來超可愛Pocky大型打卡裝置，同時還有限定口味Pocky、完成任務抽Pocky小物等限定活動，讓人拍照打卡、周邊小物都要Get。

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Pocky Wonder House奇幻部屋快閃店 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
Pocky Wonder House奇幻部屋快閃店 雙11登場 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載

1111 Pocky Day不止因為1111數字造型讓人聯想到Pocky的餅乾，同時也因為Pocky廠商「江崎格力高」是在平成11年11月11日創建，就把這天訂為Pocky Day。本次「Pocky奇幻部屋」快閃店就以Pocky餅乾作為主題，打造「神秘入口、奇幻客廳、奇幻走廊、巨人書房、魔幻花園、甜蜜小舖」等必拍打卡點。
1111 Pocky Day / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
Pocky 奇幻部屋快閃店 打卡點 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載

其中，包含放大版的Pocky做成客廳壁爐的柴火、或是電梯造型、巨人筆筒，打卡拍照就能拍出人縮小的錯覺，此外還有Pocky拼組成可愛動物圖案，或是利用視覺錯視打造出Pocky漩渦，讓人拍IG超美。除了快閃店中6個打卡點之外，在華山文創園區中還有另一個「千層野台Pocky任意門」打卡點，網美拍照也不能錯過。
Pocky 奇幻部屋快閃店 巨大Pocky / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
Pocky 奇幻部屋快閃店 華山打卡點 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載



特別的是，本次在「Pocky奇幻部屋」快閃店中，還提供現貨販售超過10款Pocky餅乾，包含經典巧克力、超人氣香蕉等口味，並且還有期間限定3大任務活動，只要加入格力高LINE官方帳號送Pocky加油棒，打卡送限量杏仁果飲，指定貼文上傳照片抽Pocky微型積木盒，讓人雙11就衝華山朝聖拍美照。
Pocky 奇幻部屋快閃店 現場販售餅乾 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
Pocky 奇幻部屋快閃店 1111快閃登場 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載





Pocky Wonder House奇幻部屋
活動期間：2023/11/11-2023/11/19
活動地點：華山文創園區中7A館

詳細優惠活動，依Pocky Wonder House奇幻部屋現場公告為準。
Pocky 奇幻部屋快閃店 錯視打卡點 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
Pocky 奇幻部屋快閃店 1111Pocky Day / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載

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