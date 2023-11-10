抹茶草莓生吐司買一送一！超人氣文青生吐司「niko bakery」本次全新口味特別聯手京都百年抹茶品牌「TSUJIRI 辻利茶舗」，針對耶誕節搶先推出新口味「抹茶草莓生吐司」，同時還有快閃3天「吐司買一送一」限定優惠，吐司控、抹茶控通通要衝、要打卡。



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台灣文青生吐司品牌niko bakery，近期挑戰不同口味聯名，把生吐司玩出更多新吃法。這次為了讓人搶先感受到聖誕節氣氛，自即日起與辻利茶舗合作，共同推出新品「抹茶草莓生吐司」，以螺旋紋路結合綠色抹茶、粉色草莓兩種口味麵團，其中除了能品嚐到宇治抹茶「丸倉」的清新抹茶香，還有法國天然草莓果泥、草莓果乾在其中，讓人視覺上、味覺上都有豐富層次。







本次niko bakery X 辻利茶舗聯名新品「抹茶草莓生吐司」，即日起在niko bakery華山店、迪化店開賣，每天總共限量100顆，每天13:30出爐開賣，一定要準時先朝聖，除了實體門市之外，在niko bakery吐司車、快閃櫃也不定期限量販售新口味，抹茶控也能追起來。





niko bakery X 辻利茶舗 新品「抹茶草莓生吐司」

niko bakery X 辻利茶舗聯名 新品活動資訊

另外，在11/10-11/12開賣首三日，niko bakery推出買一送一優惠，買一顆抹茶草莓生吐司、送一顆原味生吐司兌換券。同時，辻利茶舗也預告下一波新品「抹茶紅豆奶酪餐包」將在12月上旬開賣，吃得到鬆軟餐包、萬丹紅豆、奶油乳酪內餡，也讓抹茶控敲碗期待。販售期間：11/10(五)-12/31(日)新品售價：$230販售時間：每周二、四、五、六、日，下午13:30出爐。每日限量100顆。販售地點：niko bakery 華山店（台北市中正區忠孝東路二段23號）niko bakery 迪化店（台北市大同區迪化街一段19號）注意事項：吐司車、快閃櫃不定期限量販售，不適用新品活動。活動時間：2023/11/10(五)-2023/11/12(日)活動方式：活動期間於niko bakery兩間直營門市購買新品「抹茶草莓生吐司」，即可獲得元氣吐司兌換券，限每日前20名，贈完即止。詳細活動規範及供應情形，依 niko bakery、辻利茶舗 官方公告為準。