雙11下午茶優惠，甜點控開吃！每年雙11不只是要線上搶購物優惠，線下也要同步鎖定美食吃優惠、喝優惠，這次下午茶「英格莉莉 南西店」特別與窩客島合作推出雙11獨家優惠「粉撲鬆餅11元加價購」，只要拿本篇報導，就讓你吃11元小鬆餅。



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英格莉莉人氣甜點「粉撲鬆餅」以圓形、蓬鬆的小鬆餅，搭配不同沾醬口味，是許多粉絲的下午茶新歡。其中包含療癒冰淇淋的「草莓煉乳粉撲鬆餅」、茶香特色的「金萱桂花珍珠粉撲鬆餅」，以及苦甜大人味的「可可焦糖香蕉粉撲鬆餅」，尤其可以DIY淋醬享用，更是畫面豐富、口感也豐富。





本次配合1111優惠話題，「英格莉莉 南西店」特別推出雙11獨家「粉撲鬆餅11元加價購」優惠，在11/11-11/30期間內，只要出示Walkerland窩客島本篇報導畫面，至英格莉莉南西店消費點購兩份早午餐，就可以用11元加購「粉撲鬆餅」任一口味乙份，每桌可兌換一次，甜點控下午茶先約吃。







除了英格莉莉之外，同集團旗下手搖杯「日出茶太」也在11/11當天推出11元珍奶優惠，在11/11當天，只要是日出茶太的LINE會員，無論新舊會員都可以領取「太極4號 - 太極珍珠奶茶」第二杯11元優惠券，並且在全台10間門市可使用，讓珍奶控領券、喝珍奶嗨翻雙11。





英格莉莉-南西店X窩客島 1111活動資訊

日出茶太 1111活動資訊

有沒有發現，Walkerland浮水印變可愛了！

Walkerlnad LOGO即日起與「beanfun! 駐站插畫家」合作，在報導裡會有插畫聯名的LOGO小彩蛋，讓我們一起認識這些可愛的「beanfun! 駐站插畫家」。



beanfun! 駐站插畫家

炸蝦狗狗

角色簡介：炸蝦狗狗是一個品牌形象的主角，一隻炸蝦和狗狗的結合體，炸蝦代表幸福的滋味，狗狗代表療癒與陪伴。

bf!連結：https://walkr.tw/gmDqXj2h

IG連結：https://walkr.tw/VGQM4tUY

活動期間：2023/11/11(六)-11/30(四)活動方式：活動期間，於店內用餐點購兩份早午餐，出示本報導，即享「粉撲鬆餅」11元加購價乙份，每桌限兌換一組。活動門市：英格莉莉-誠品生活南西門市（台北市中山區南京西路14號3樓）活動期間：2023/11/11(六) 11:00~20:00活動方式：日出茶太LINE會員於活動期間可使用優惠券購買「太極4號 - 太極珍珠奶茶」第二杯11元，新加入會員也可享有此優惠，每會員每日限購一組，贈送品項之甜度、冰量需與購買品項一致。活動參與門市：日出茶太街邊門市(台北天成店/內壢莊敬店/八德廣福店/新竹站前店/竹北莊敬店/竹北文興店/竹北三民店/台中美村店/基隆百福店/高雄文橫店)詳細活動規範及供應情形，依各品牌官方公告為準。