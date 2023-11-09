秋冬9大手搖杯新品推薦！各間手搖杯陸續推出2023秋冬新品系列，搶攻飲料控新歡，這次窩客島特別整理9大手搖杯新品推薦清單，其中包含麻古、大苑子吃茶三千「芋頭季」手搖杯強勢回歸，此外還有人氣品牌「迷客夏」推出玄米抹茶系列，而清心福全、mr.wish則以超萌卡通周邊吸引話題，讓飲料控趁機喝一輪。
手搖杯新品推薦：麻古芋泥波波2.0
芋頭控等到了！每到秋冬，就是芋頭控最幸福的療癒時刻，各家手搖飲都紛紛推出期間限定芋頭飲料，而最受矚目、每年一定要喝一杯的「麻古茶坊芋泥系列」終於將在11/1強勢回歸，不僅將經典款「芋泥波波鮮奶2.0」加量升級，更推出「濃厚芋泥鮮奶」新品，讓芋頭控天天喝不膩。並針對雙十一光棍節到來，推出現折15元優惠活動，讓芋頭控只要65元就能喝到大杯芋泥波波2.0。
活動期間：2023/11/1起
全文介紹：https://www.walkerland.com.tw/subject/view/373897
手搖杯新品推薦：大苑子許慶良芋頭鮮奶
大苑子開賣「大甲芋頭霜淇淋」！針對秋冬回歸的「芋頭季」，這次大苑子不只開賣滿滿半杯的「芋頭鮮奶」系列，更強勢推出新品「大甲芋頭霜淇淋」，療癒淡紫色外觀再插上芋頭片，即日起限定開賣，讓芋頭控通通先衝大苑子朝聖。
活動期間：2023/11/02起
全文介紹：https://www.walkerland.com.tw/subject/view/374415
手搖杯新品推薦：吃茶三千慢熟濃芋
在台中擁有高人氣的吃茶三千，這一次不只是要讓手搖杯控、茶控，品嚐到好茶。更將人氣手搖杯「慢熟濃芋」強勢回歸，萃取大甲芋頭精華，手工慢火熬製成綿密細緻的滿杯芋泥，搭配連續三年獲獎的「松針綠茶」打造出清香濃郁、口感濃醇的慢熟濃芋系列，芋頭控、茶控怎麼能錯鍋。
活動期間：2023/10/31起
全文介紹：https://www.walkerland.com.tw/subject/view/373707
手搖杯新品推薦：迷客夏圓仔玄米抹茶拿鐵
迷客夏新飲料是玄米抹茶！每年秋冬「抹茶季」是飲料控的一大討論話題，人氣手搖杯「迷客夏」抹茶季將在11/8起強勢回歸，今年特別的是，迷客夏引進日本「福岡八女抹茶」，打造獨特風味的「玄米抹茶」、以及「焙茶」兩大系列、共6款新品喝法，不管是抹茶控、焙茶控都準時開喝。
活動期間：2023/11/08起
全文介紹：https://www.walkerland.com.tw/subject/view/374149
手搖杯新品推薦：五桐號多多粉粿
五桐號新配料是「多多粉粿」！超人氣手搖杯「五桐號」主打咀嚼係凍飲系列，除了經典的茶凍、杏仁凍之外，11/1起推出全台首創「多多粉粿」，把飲料控必喝的「多多綠」變成Q彈粉粿用咬的，還有區域限定一公升「超大杯五桐號」，讓飲料控喝到超過癮。
活動期間：2023/11/1起
全文介紹：https://www.walkerland.com.tw/subject/view/374116
手搖杯新品推薦：mr.wish太妃糖奶茶
太妃糖奶茶，新品喝起來！秋冬各家手搖杯主打療癒、香氣濃厚的飲品，Mr.Wish即日起推出2款「太妃糖奶茶」系列新品，其中包含鹹甜系「湖塩太妃烤奶」、咀嚼系「白玉珍珠太妃鮮奶」，還有超萌加價購「加菲貓飲料提袋」，飲料控衝著新品去朝聖。
活動期間：2023/11/1起
全文介紹：https://www.walkerland.com.tw/subject/view/374434
手搖杯新品推薦：清心福全X三麗鷗
清心福全又變可愛了！堪稱地表最多冰塊的手搖飲清心福全，再次攜手最萌可愛教主Hello Kitty、高人氣的布丁狗、帕恰狗，一起推出六款聯名加價購商品，以及九款可愛聯名杯子、兩款限定飲品要讓清心福全、三麗鷗的粉絲們，可以輕鬆收集更多可愛的Hello Kitty、布丁狗、帕恰狗。
活動期間：請以清心福全官網公告時間為主。
全文介紹：https://www.walkerland.com.tw/subject/view/374401
手搖杯新品推薦：茶湯會巧克力雞蛋糕
茶湯會雞蛋糕推巧克力新口味！飲料控口袋清單「茶湯會」除了經典必喝鐵觀音飲品之外，超人氣「茶湯會雞蛋糕」也是手搖杯的下午茶絕配。這次茶湯會針對「茶湯會雞蛋糕」推出巧克力系列新口味，飲品同步推出「桂馥茶香」桂花釀手搖杯，飲料控的下午茶又有新歡。
活動期間：2023/11/01起
全文介紹：https://www.walkerland.com.tw/subject/view/373728
手搖杯新品推薦：春水堂X金馬60
第60屆金馬獎聯名春水堂！春水堂是許多飲料控心目中最經典、一定要喝的「珍珠奶茶」口袋名單，這次特別受邀成為「第60屆金馬獎指定手搖茶飲」，為了呼應金馬60的主題「從經典確立未來」，春水堂11/1起換上金馬60聯名限定的「外帶紙杯、內用杯墊、餐墊紙」，超有儀式感，期間限定包裝也讓人打卡發IG。
活動期間：2023/11/01起
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