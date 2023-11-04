大苑子開賣「大甲芋頭霜淇淋」！針對秋冬回歸的「芋頭季」，這次大苑子不只開賣滿滿半杯的「芋頭鮮奶」系列，更強勢推出新品「大甲芋頭霜淇淋」，療癒淡紫色外觀再插上芋頭片，即日起限定開賣，讓芋頭控通通先衝大苑子朝聖。



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大苑子即日起推出秋冬限定「芋頭季」系列飲品，讓敲碗一整年的芋頭控終於如願喝爆。其中首推「許慶良芋頭鮮奶」，將近半杯濃郁、綿密的大甲芋泥，搭配許慶良鮮乳，就是芋頭控每年都在等的療癒風味。此外還有「許慶良芋頭鮮奶綠、芋頭奶綠」，為芋頭控打造清爽喝法。







特別的是，大苑子針對芋頭季，特別在限定門市推出「大甲芋頭霜淇淋」，霜淇淋原料使用大甲芋頭、許慶良鮮乳，直接把整杯芋頭鮮奶變成冰品，此外再插上一片酥脆芋頭片，讓芋頭控沾著吃超過癮。限定新品「大甲芋頭霜淇淋」只在市府夢想店，每週五六日限定開賣，芋頭控要準時衝。





除此之外，大苑子經典飽足系飲品「紫米紅豆系列」許慶良紫米紅豆鮮奶、紫米紅豆奶茶即日起同步開賣，而秋冬超人氣「桂圓系列」桂圓紅棗茶、許慶良桂圓鮮奶茶，以及加入雲耳的新品「桂圓朵朵」，則在11/6起開賣，讓飲料控新品喝起來。

大苑子秋冬新品販售資訊

大苑子芋頭系列

許慶良芋頭鮮奶

售價：北/中南－M-70、L-90



許慶良芋頭鮮奶綠

售價：北/中南－M-70、L-90



芋頭奶綠

售價：北－M-65、L-80，中南－M-60、L-75



大甲芋頭霜淇淋

售價：79元

販售門市：市府夢想店限定



大苑子 紫米紅豆系列

許慶良紫米紅豆鮮奶

售價：北/中南－M-70、L-90



紫米紅豆奶茶

售價：北－M-65、L-80，中南－M-60、L-75



大苑子桂圓系列（11/6開賣）

桂圓紅棗茶

售價：北/中南－L-65



許慶良桂圓鮮奶茶

售價：北/中南－L-75



桂圓朵朵

售價：北/中南－L-75