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迷客夏玄米抹茶新飲料！迷客夏「圓仔玄米抹茶拿鐵」福岡八女抹茶領軍6款新品，超仙氣「玄米抹茶、焙茶烏龍拿鐵」迷客夏鐵粉開喝。

2023-11-02 文字：編輯 張人尹 採訪報導 攝影：編輯 張人尹 人氣：110
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編輯 張人尹

編輯 張人尹

迷客夏新飲料是玄米抹茶！每年秋冬「抹茶季」是飲料控的一大討論話題，人氣手搖杯「迷客夏」抹茶季將在11/8起強勢回歸，今年特別的是，迷客夏引進日本「福岡八女抹茶」，打造獨特風味的「玄米抹茶」、以及「焙茶」兩大系列、共6款新品喝法，不管是抹茶控、焙茶控都準時開喝。

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迷客夏 日式茶職人新品系列 抹茶季 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
迷客夏 抹茶季 焙茶 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載

迷客夏抹茶新品系列以「日式茶職人」作為主題，特別引進由日本福岡「原野製茶本舖」的特級奧八女抹茶，特色是清香風味，並且在磨製的過程中再加入玄米，磨出充滿穀物香氣的溫潤抹茶。本次新品系列主推「玄米抹茶乳香拿鐵」，以玄米抹茶基底加入迷客夏綠光鮮乳，冬天溫熱喝更療癒。
迷客夏 玄米抹茶 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
迷客夏 日式茶職人新品系列 抹茶季 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載

抹茶控本次也要喝新喝法「圓仔玄米抹茶拿鐵」，在玄米抹茶乳香拿鐵中，再加入人氣配料新歡「糖蜜雙色小圓仔」，如果是資深抹茶控，也可以直接挑戰「水之森玄米抹茶」，以高溫熱水沖泡抹茶帶出香氣、再用冰塊雪克快速降溫，更能喝得到八女抹茶清甜茶香。
迷客夏 圓仔玄米抹茶拿鐵 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
迷客夏 水之森玄米抹茶 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載



除此之外，每年抹茶季同樣讓人期待的「焙茶」系列也跟著在11/8起同步回歸，使用低溫精工研磨的焙茶，搭配濃醇奶香，分別有「焙茶乳香拿鐵」搭配綠光鮮乳基底，升級版喝法「靜岡焙茶拿鐵」可以選擇搭配清香的青茶、或是濃厚焙火香氣的烏龍茶底，一次滿足不同風味喜好。在11/8起只要買一杯新品，可享「迷客夏2024桌曆」49元加購價，買兩杯可用39元加購，讓飲料控揪團嚐鮮。
迷客夏 靜岡焙茶拿鐵 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
迷客夏 迷客夏2024桌曆 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
 

迷客夏 日式茶職人新品系列

上市日期：2023/11/08起
品項及價格：
水之森玄米抹茶：45元(L)
玄米抹茶乳香拿鐵：65元(M)/85元(L)
圓仔玄米抹茶拿鐵：75元(M)/95元(L)
焙茶乳香拿鐵：65元(M)/85元(L)
靜岡焙茶拿鐵(青茶/烏龍)：60元(M)/70(元L)

詳細活動規範及供應情形，依 迷客夏 官方公告為準。

 

 

 

 

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#迷客夏
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迷客夏 抹茶拿鐵 圓仔 抹茶 more
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