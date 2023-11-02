迷客夏新飲料是玄米抹茶！每年秋冬「抹茶季」是飲料控的一大討論話題，人氣手搖杯「迷客夏」抹茶季將在11/8起強勢回歸，今年特別的是，迷客夏引進日本「福岡八女抹茶」，打造獨特風味的「玄米抹茶」、以及「焙茶」兩大系列、共6款新品喝法，不管是抹茶控、焙茶控都準時開喝。



推薦閱讀：橋村炸雞台北101開了！韓國橋村炸雞11/2插旗台北101，全新蜂蜜帶骨雞個人餐、飲料買送一送一打造橋村炸雞新吃法。







迷客夏抹茶新品系列以「日式茶職人」作為主題，特別引進由日本福岡「原野製茶本舖」的特級奧八女抹茶，特色是清香風味，並且在磨製的過程中再加入玄米，磨出充滿穀物香氣的溫潤抹茶。本次新品系列主推「玄米抹茶乳香拿鐵」，以玄米抹茶基底加入迷客夏綠光鮮乳，冬天溫熱喝更療癒。







抹茶控本次也要喝新喝法「圓仔玄米抹茶拿鐵」，在玄米抹茶乳香拿鐵中，再加入人氣配料新歡「糖蜜雙色小圓仔」，如果是資深抹茶控，也可以直接挑戰「水之森玄米抹茶」，以高溫熱水沖泡抹茶帶出香氣、再用冰塊雪克快速降溫，更能喝得到八女抹茶清甜茶香。





迷客夏 日式茶職人新品系列

除此之外，每年抹茶季同樣讓人期待的「焙茶」系列也跟著在11/8起同步回歸，使用低溫精工研磨的焙茶，搭配濃醇奶香，分別有「焙茶乳香拿鐵」搭配綠光鮮乳基底，升級版喝法「靜岡焙茶拿鐵」可以選擇搭配清香的青茶、或是濃厚焙火香氣的烏龍茶底，一次滿足不同風味喜好。在11/8起只要買一杯新品，可享「迷客夏2024桌曆」49元加購價，買兩杯可用39元加購，讓飲料控揪團嚐鮮。

上市日期：2023/11/08起

品項及價格：

水之森玄米抹茶：45元(L)

玄米抹茶乳香拿鐵：65元(M)/85元(L)

圓仔玄米抹茶拿鐵：75元(M)/95元(L)

焙茶乳香拿鐵：65元(M)/85元(L)

靜岡焙茶拿鐵(青茶/烏龍)：60元(M)/70(元L)



詳細活動規範及供應情形，依 迷客夏 官方公告為準。