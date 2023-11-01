橋村炸雞台北101店11/2開幕！台灣人飛韓國必吃「韓國橋村」，台灣一號店在板橋、二號店即將在台北101正式登場，這次除了推出全新獨享餐、雙人餐等新菜單之外，更有指定啤酒飲料買一送一，讓炸雞控不用飛韓國、而且不用揪團也能吃。



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橋村炸雞二號店在炸雞控的敲碗之下，即將在11/2正式在台北101美食街開幕，為了滿足台灣粉絲的需求，橋村炸雞台北101店特別推出個人餐、雙人餐選擇，包含「蜂蜜帶骨雞、腿翅Combo」，以及近12種不同的個人套餐，不像韓國菜單都是大份量分享餐，在台北101就算自己一個人也能吃橋村炸雞套餐。







針對橋村炸雞台北101店，菜單中也特別推出「韓式魚糕湯、辣泡菜炒飯」等非炸物選項，加上板橋店也有的「雞肉捲餅、脆雞布里歐漢堡」等主食餐點，讓炸雞控有更多選擇。配合橋村炸雞台北101店開幕，11/2-11/6期間每日前30名購買炸雞系列品項，就可享有橋村啤酒買一送一，讓炸雞控享受最道地的「雞啤」吃法。





橋村炸雞台北101店 營業資訊

開幕日期：2023/11/02

地址：台北101 B1美食街（台北市信義區市府路45號）



橋村炸雞台北101店 開幕優惠

活動期間：2023/11/02-11/06

活動方式：每日前30名購買炸雞系列品項（全雞、半雞、Combo、無骨腿肉）的消費者，即享橋村啤酒買一送一（組合為橋村鉑金啤酒、精釀柚子啤酒兩款啤酒各一瓶）。



詳細活動規範及供應情形，依 橋村炸雞 官方公告為準。