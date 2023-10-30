肯德基雙11優惠買一送一！年度最大雙11購物節優惠，為了讓人吃飽飽、才有力氣血拚買爆，這次肯德基特別在11/1-11/13推出13天「雙11肯定吃」超殺美食優惠，包含點心飲料買一送一、超過20款下午茶組合、套餐優惠，讓速食控1111優惠吃不完。



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肯德基這次針對1111話題，推出「雙11肯定吃」連續13天快閃優惠，11/1-11/13期間使用優惠代碼，就可享有「香酥脆薯、四塊上校雞塊、雞汁風味飯、百事可樂、玉米濃湯、草苺起司冰淇淋大福、爆漿榴槤球(2顆)」，總共7大品項天天都有買一送一。







此外，肯德基加碼在11/10-11/13快閃推出「雙11超值狂歡優惠組」2款套餐都只要333元開吃，包含「咔啦脆雞6塊+原味蛋撻6塊」或是「咔啦雞腿堡*1+青花椒咔啦雞腿堡*1+花生熔岩咔啦雞腿堡*1+原味蛋撻*2+百事可樂」，11/7-11/9就能在APP先預購。





如果想要獨享優惠，肯德基本次雙11優惠中，還有5種超殺66元點心套餐，例如買「香酥脆薯(中)*1、原味蛋撻*1、無糖茉莉綠茶」3個品項只要66元，同時也有個人餐111元起、雙人餐269元起，不管是想吃點心、吃炸雞、還是要吃超夯青花椒咔啦雞腿堡，通通有優惠。



肯德基 雙11肯定吃 優惠清單

活動期間：2023/11/01-11/13

優惠推薦：

買一送一優惠

香酥脆薯(小)買一送一，優惠代碼：40565

百事可樂(中)買一送一，優惠代碼：40459

玉米濃湯(小)買一送一，優惠代碼：40566

雞汁風味飯買一送一，優惠代碼：40567

四塊上校雞塊買一送一，優惠代碼：40457

草苺起司冰淇淋大福買一送一，優惠代碼：40460

爆漿榴槤球(2顆)買一送一，優惠代碼：50410



點心優惠

草苺起司冰淇淋大福*1+原味蛋撻*1+無糖茉莉綠茶(小)*1

優惠價66元，優惠代碼：40568



雙色轉轉QQ球*1+原味蛋撻*1+無糖茉莉綠茶(小)*1

優惠價66元，優惠代碼：40525



香酥脆薯(中)*1+原味蛋撻*1+無糖茉莉綠茶(小)*1

優惠價66元，優惠代碼：40526



四塊上校雞塊*1+原味蛋撻*1+無糖茉莉綠茶(小)*1

優惠價66元，優惠代碼：40527



四塊上校雞塊*1+香酥脆薯(小)*1+無糖茉莉綠茶(小)*1

優惠價66元，優惠代碼：40528





肯德基 雙11超值狂歡優惠組

活動期間：2023/11/10-11/13開賣、11/07-11/09預購

優惠推薦：

咔啦脆雞*6+原味蛋撻*6

優惠價333元，優惠代碼：40586



咔啦雞腿堡*1+青花椒咔啦雞腿堡*1+花生熔岩咔啦雞腿堡*1+原味蛋撻*2+百事可樂(瓶)*1

優惠價333元，優惠代碼：40587



詳細活動規範及供應情形，依 肯德基 官方公告為準。