為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 最新文章 > 美食 > 雙11肯德基買一送一！肯德基雙11優惠「雞塊、薯條買一送一」連續13天，1111限定「3項點心66元」速食控開搶。

雙11肯德基買一送一！肯德基雙11優惠「雞塊、薯條買一送一」連續13天，1111限定「3項點心66元」速食控開搶。

2023-10-30 文字：編輯 張人尹 即時報導 攝影：編輯 張人尹 圖片：肯德基 人氣：5,142
share
編輯 張人尹

編輯 張人尹

肯德基雙11優惠買一送一！年度最大雙11購物節優惠，為了讓人吃飽飽、才有力氣血拚買爆，這次肯德基特別在11/1-11/13推出13天「雙11肯定吃」超殺美食優惠，包含點心飲料買一送一、超過20款下午茶組合、套餐優惠，讓速食控1111優惠吃不完。

推薦閱讀：Mister Donut GODIVA甜甜圈！Mister Donut聯名「GODIVA甜甜圈」領軍11款新品，加價購「GODIVA甜甜圈頸枕」鐵粉準時搶。
肯德基「連假歡聚好時雞」優惠套餐 / WalkerLand窩客島提供 未經許可，不得轉載
肯德基 爸氣爽嗑歡聚餐 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載

肯德基這次針對1111話題，推出「雙11肯定吃」連續13天快閃優惠，11/1-11/13期間使用優惠代碼，就可享有「香酥脆薯、四塊上校雞塊、雞汁風味飯、百事可樂、玉米濃湯、草苺起司冰淇淋大福、爆漿榴槤球(2顆)」，總共7大品項天天都有買一送一。
肯德基夏季新品 / WalkerLand窩客島提供 未經許可，不得轉載
肯德基開學禮-「優惠錦囊包」 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載

此外，肯德基加碼在11/10-11/13快閃推出「雙11超值狂歡優惠組」2款套餐都只要333元開吃，包含「咔啦脆雞6塊+原味蛋撻6塊」或是「咔啦雞腿堡*1+青花椒咔啦雞腿堡*1+花生熔岩咔啦雞腿堡*1+原味蛋撻*2+百事可樂」，11/7-11/9就能在APP先預購。
肯德基 爸氣爽嗑歡聚餐 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載

如果想要獨享優惠，肯德基本次雙11優惠中，還有5種超殺66元點心套餐，例如買「香酥脆薯(中)*1、原味蛋撻*1、無糖茉莉綠茶」3個品項只要66元，同時也有個人餐111元起、雙人餐269元起，不管是想吃點心、吃炸雞、還是要吃超夯青花椒咔啦雞腿堡，通通有優惠。
肯德基X青花驕 聯名新品 / WalkerLand窩客島提供 未經許可，不得轉載



 

肯德基 雙11肯定吃 優惠清單

活動期間：2023/11/01-11/13
優惠推薦：
買一送一優惠
香酥脆薯(小)買一送一，優惠代碼：40565
百事可樂(中)買一送一，優惠代碼：40459
玉米濃湯(小)買一送一，優惠代碼：40566
雞汁風味飯買一送一，優惠代碼：40567
四塊上校雞塊買一送一，優惠代碼：40457
草苺起司冰淇淋大福買一送一，優惠代碼：40460
爆漿榴槤球(2顆)買一送一，優惠代碼：50410

點心優惠
草苺起司冰淇淋大福*1+原味蛋撻*1+無糖茉莉綠茶(小)*1
優惠價66元，優惠代碼：40568

雙色轉轉QQ球*1+原味蛋撻*1+無糖茉莉綠茶(小)*1
優惠價66元，優惠代碼：40525

香酥脆薯(中)*1+原味蛋撻*1+無糖茉莉綠茶(小)*1
優惠價66元，優惠代碼：40526

四塊上校雞塊*1+原味蛋撻*1+無糖茉莉綠茶(小)*1
優惠價66元，優惠代碼：40527

四塊上校雞塊*1+香酥脆薯(小)*1+無糖茉莉綠茶(小)*1
優惠價66元，優惠代碼：40528

 

肯德基 雙11超值狂歡優惠組

活動期間：2023/11/10-11/13開賣、11/07-11/09預購
優惠推薦：
咔啦脆雞*6+原味蛋撻*6
優惠價333元，優惠代碼：40586

咔啦雞腿堡*1+青花椒咔啦雞腿堡*1+花生熔岩咔啦雞腿堡*1+原味蛋撻*2+百事可樂(瓶)*1
優惠價333元，優惠代碼：40587

詳細活動規範及供應情形，依 肯德基 官方公告為準。

 

 

 

 

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒WALKERMEDIA service@walkermedia.tw
#買一送一
morechevron_right
文章關鍵字
買一送一 肯德基 雙11優惠 雙11 more
延伸閱讀

麥當勞大薯買一送一！全新麥當勞APP「大薯買一送一」領軍7大買一送一攻略，麥克鷄塊買一送一、歡樂送買一送一速食控開吃。

 編輯 張人尹

小資女每年只等這一天！SUBWAY潛艇堡年度感恩日，限時「買一送一」讓你買一餐飽三餐。

 編輯 鄭雅之

肉肉控準備開吃！TGI FRIDAYS祭出「豬肋排買一送一」活動，就要逼肉肉控手刀訂位。

 顏爾嫻

蛋撻控開吃！肯德基推出期間限定「太妃糖蛋撻」，加碼濃郁系「太妃糖拿鐵」搶攻蛋撻控的午茶時光。

 顏爾嫻

肯德基「買一送一」先寫進小本本！肯德基推出「雙色地瓜QQ球、上校雞塊」買一送一優惠，再加碼「雞米花、薯餅」同步買一送一幫炸雞控加菜。

 顏爾嫻
為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
編輯 張人尹

編輯 張人尹
有任何問題都可到WalkerLand 窩客島官方粉絲團留言告訢我們！

文章目錄

編輯 張人尹最新文章

morechevron_right

COUPON

全新開幕！博多運河城最大級體育用品中心「Alpen FUKUOKA」優惠券

日韓上網wifi機 會員超低價每天只要$79!

 morechevron_right

為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒WALKERMEDIA service@walkermedia.tw
keyboard_arrow_up