Mister Donut聯名GODIVA甜甜圈！Mister Donut針對秋冬重點話題「巧克力季」，再度攜手超人氣巧克力GODIVA，以經典的濃郁、苦甜巧克力做為主題，推出6款聯名甜甜圈、以及5款Mister Donut可可季甜甜圈，一次總共11款新品讓巧克力控吃起來。



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Mister Donut x GODIVA聯名系列，這次以環遊世界作為主題，在巧克力甜甜圈中加入異國元素增添變化。其中主推「GODIVA 焦糖脆餅可可酷朗」，以全新圈體、酥鬆口感的「酷朗」搭配苦甜巧克力風味鮮奶油、焦糖餅乾抹醬，帶有比利時異國風情。另一款「GODIVA 經典可可波堤圈」則是鐵粉敲碗的經典款回歸，濃厚可可卡士達、巧克力風味鮮奶油打造雙重可可風味。







帶有日式風情的「GODIVA栗子可可花型波堤」使用櫻花造型波提圈，夾入顆粒口感的栗子鮮奶油及栗子泥餡，打造秋天日本風情，而「GODIVA柚子檸檬波堤圈」則以柚子檸檬卡士達醬、白巧克力打造韓國風味，台灣代表則有「GODIVA烏龍可可波堤圈」，夾餡是南投凍頂烏龍茶的卡士達醬，搭配苦甜巧克力風味鮮奶油，是清香、不膩口的首選。





Mister Donut x GODIVA聯名甜甜圈

除此之外，本次GODIVA聯名新品中，還有一款超吸睛「GODIVA 紅櫻桃布朗尼熔岩蛋糕」，在蛋糕內有熔岩狀態的巧克力甘納許，搭配頂層紅櫻桃果餡、鹹香起司可可醬，打造超流動的視覺效果。本次GODIVA聯名新品中每款都會搭配一片GODIVA巧克力片，一顆甜甜圈售價來到109元，也挑戰粉絲荷包深度。除此之外，在2023/10/31起只要買任一款GODIVA聯名甜甜圈，就能用加購價499元獲得限定版「GODIVA甜甜圈旅行頸枕」，可以從愛心巧克力造型翻轉成波提造型頸枕。同時，Mister Donut也同步推出5款可可季甜甜圈，包含經典的「可可碎粒波堤、生可可波堤」，顆粒花生醬的「花生可可波堤」，以及「雙層可可多拿滋、榛果可可多拿滋」通通都是巧克力控入門必吃。

上市日期：2023/10/31

品項及價格：

GODIVA 紅櫻桃布朗尼熔岩蛋糕

售價：109元

GODIVA 焦糖脆餅可可酷朗

售價：109元

GODIVA 經典可可波堤圈

售價：109元

GODIVA柚子檸檬波堤圈

售價：109元

GODIVA烏龍可可波堤圈

售價：109元

GODIVA栗子可可花型波堤

售價：109元



GODIVA甜甜圈旅行頸枕 加價購

開賣日期：2023/10/31(二)起販售

購買方式：單筆購買一款GODIVA聯名甜甜圈，加購價499元/個，各品項單筆交易限加購各一個，數量有限，售完為止。



Mister Donut可可季甜甜圈

上市日期：2023/10/31

品項及價格：

可可碎粒波堤

售價：55元

生可可波堤

售價：55元

花生可可波堤

售價：55元

雙層可可多拿滋

售價：48元

榛果可可多拿滋

售價：50元





Mister Donut新品買六送三

活動期間：2023/10/31(二)~2023/11/5(日)

活動方式：活動期間任選九個甜甜圈/點心，需含一款指定商品，其中三個由Mister Donut招待。

注意事項：

指定商品為GODIVA紅櫻桃布朗尼熔岩蛋糕、GODIVA焦糖脆餅可可酷朗、GODIVA經典可可波堤圈、GODIVA柚子檸檬波堤圈、GODIVA烏龍可可波堤圈、GODIVA栗子可可花型波堤、可可碎粒波堤、生可可波堤、花生可可波堤、雙層可可多拿滋、榛果可可多拿滋。



詳細活動規範及供應情形，依 Mister Donut 官方公告為準。

