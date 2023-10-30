茶湯會雞蛋糕推巧克力新口味！飲料控口袋清單「茶湯會」除了經典必喝鐵觀音飲品之外，超人氣「茶湯會雞蛋糕」也是手搖杯的下午茶絕配。這次茶湯會針對「茶湯會雞蛋糕」推出巧克力系列新口味，飲品同步推出「桂馥茶香」桂花釀手搖杯，飲料控的下午茶又有新歡。
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茶湯會雞蛋糕這次在11/1起推出全新「巧克力系列」新口味，在紮實綿密的餅皮中，分別包入香濃滑順卡士達內餡，其中新口味包含「巧克力卡士達」、粉嫩系「草莓巧克力卡士達」，以及酸甜系「檸檬巧克力卡士達」，讓人在冬天吃更療癒。
除此之外，茶湯會同步在11/1起推出「桂馥茶香」系列新品，特別選用「金桂」製成桂花釀，強調濃郁的桂花香氣。其中新品包含「金桂茉莉」將桂花釀加入經典翡翠綠茶基底，以輕發酵的茶底襯托出桂花的清香。另一款「金桂觀音」則以桂花釀搭配茶湯會招牌鐵觀音，讓飲料控更喝得到圓潤甘醇的焙火香氣。
為了讓飲料控下午茶有吃、有喝，茶湯會在11/1~11/30期間特別推出「桂馥午茶」限定優惠，只要到門市買巧克力系列雞蛋糕新品，搭配指定飲品「金桂、燕麥、蜜香系列」或是百貨門市買「金桂、燕麥系列」，就可享有5元折價優惠，飲料控下午茶就有理由可以嚐鮮。
茶湯會雞蛋糕新口味
上市日期：2023/11/01
品項及價格：
巧克力卡士達雞蛋糕：65元
草莓巧克力卡士達雞蛋糕：65元
檸檬巧克力卡士達雞蛋糕：65元
超人氣綜合雞蛋糕 ：65元
（綜合雞蛋糕包括：草莓巧克力卡士達、巧克力卡士達、檸檬巧克力卡士達、原味、卡士達）
雞蛋糕供應門市：https://walkr.tw/lSjEHHr4
茶湯會桂馥茶香系列
上市日期：2023/11/01
品項及價格：
金桂茉莉：$50 （街邊）/$55（百貨）
金桂觀音：$50 （街邊）/$55（百貨）
茶湯會桂馥午茶新品優惠
活動期間：2023/11/1~11/30
活動內容：購買巧克力系列雞蛋糕新品，搭配金桂、燕麥或蜜香系列飲品，享５元折價優惠（百貨門市限搭配金桂、燕麥系列飲品）
詳細活動規範及供應情形，依 茶湯會 官方公告為準。