第60屆金馬獎聯名春水堂！春水堂是許多飲料控心目中最經典、一定要喝的「珍珠奶茶」口袋名單，這次特別受邀成為「第60屆金馬獎指定手搖茶飲」，為了呼應金馬60的主題「從經典確立未來」，春水堂11/1起換上金馬60聯名限定的「外帶紙杯、內用杯墊、餐墊紙」，超有儀式感，期間限定包裝也讓人打卡發IG。



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作為「第60屆金馬獎指定手搖茶飲」的春水堂，這次以金馬60「從經典確立未來」概念延伸，打造全新主題包裝，從金馬獎組要元素「金馬獎座、馬頭」結合春水堂的「珍珠奶茶、茶壺、茶杯」等意象，打造專屬的括外帶紙杯，就連內用的杯墊、餐墊紙，也將全面換裝為金馬60聯名主視覺。





除了金馬60聯名包裝之外，春水堂在11/1起同步推出「春水堂x金馬60雙人套餐」，內容包含經典必吃「功夫麵、經典開陽麵、招牌滷味豆干米血、泰式檸檬雞柳條」搭配飲品「頂級烏瓦紅茶、珍珠奶茶」以及甜點「三沾小麻吉」，所有招牌品項通通一次吃到。





為了滿足春水堂粉絲，這次春水堂除了經典套餐以外，於11/1起再推新品「煦冬．好食光」冬季限定餐點，針對飲品推出無茶類系列「桂花蕎麥珍珠、蕎麥老薑」打造無咖啡因的溫順享受。主餐則有重新回歸的「經典排骨酥米粉、經典開陽麵」在鐵粉敲碗之下強勢開賣，還可以搭配新品茶點「經典麻辣豆腐、泰式檸檬雞柳條」不管是吃正餐、還是下午茶解饞都剛剛好。





春水堂x金馬60雙人套餐 販售資訊

上市日期：2023/11/01起

套餐內容：頂級烏瓦紅茶(冰)(s)、珍珠奶茶(冰)(s)、功夫麵、經典開陽麵 招牌滷味豆干米血、泰式檸檬雞柳條（部分分店搭售蝦仁燒賣）、三沾小麻吉。

售價：北桃竹 750元、中南區 680元



詳細套餐內容及供應情形，依 春水堂 官方公告為準。