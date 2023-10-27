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日本NAKED，INC.花之舞光影展！台北場NAKED FLOWERS花之舞光影展7大展區搶先看，早鳥票價、活動資訊先筆記。

2023-10-27 文字：編輯 張人尹 即時報導 圖片：寬宏售票 人氣：2,872
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編輯 張人尹

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日本「NAKED FLOWERS花之舞光影展」來台灣了！超美光影展每次都會讓IG網美瘋狂拍照、集體朝聖打卡，這次由日本NAKED，INC.打造的「花之舞光影展」即將在12/21正式在台北開展，超華麗「花之書」、鏡像反射的「盛綻花園」，7大打卡點通通要拍。

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NAKED FLOWERS花之舞光影展 展區介紹 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載

日本知名光影創意公司NAKED，INC. 先前在台灣打造「AI占卜展、光之影海洋展」，都吸引許多粉絲朝聖，超華麗光影互動展覽，這次打造「NAKED FLOWERS花之舞光影展」，在12/21於國立台灣科學教育館開展，從寒假、春節、一路到214情人節，通通可以朝聖。
NAKED FLOWERS花之舞光影展 展覽資訊 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載

本次「NAKED FLOWERS花之舞光影展」主推7大必拍展區，其中包含巨型書本的「BIG BOOK花之書」連結「花朵小徑」展區，通往以鏡子打造馬賽克萬花筒世界的「盛綻花園」，在「花的微觀視界、燒杯花園」深入了解花的世界，以及互動科技打造的「數位花園」、「與世界連接的蒲公英」可以吹拂蒲公英種子，絕美畫面一定要拍照。
NAKED FLOWERS花之舞光影展 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
NAKED FLOWERS花之舞光影展 特展 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載

以花的主題的沉浸式五感展覽「NAKED FLOWERS花之舞光影展」，特展早鳥票在10/27-11/30期間限定，於「寬宏售票」官網販售，優惠票價每人400元，原價全票480元，IG網美要約閨蜜美拍、約男友約會一定要手刀先搶票。
NAKED FLOWERS花之舞光影展 蒲公英 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
NAKED FLOWERS花之舞光影展 展區 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載




 

NAKED FLOWERS花之舞光影展

展覽日期：2023年12月21日(四)至2024年3月10日(日) 
休展日：12/25、1/8、1/15、2/9、2/19、2/26、3/4
展覽地點：國立臺灣科學教育館7樓南側特展區 (台北市士林區士商路189號)
早鳥票優惠：10/27-11/30期間限定，優惠票價每人400元。

詳細活動規範及供應情形，依 寬宏售票 官方公告為準。
NAKED FLOWERS花之舞光影展 早鳥票 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載

 

 

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