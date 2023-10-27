哈利波特快閃店在信義區！為了滿足廣大的哈利波特鐵粉，這次「哈利波特快閃店」即日起在北、中、南同步開跑，主打霍格華茲場景打卡點，以及「哈利波特、怪獸與牠們的產地」限定周邊商品、限定滿額禮，無論是「哈利波特電子雞、嘿美毛絨包」就算麻瓜也要手刀搶起來。



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由CACO攜手華納兄弟全球探索消費性產品部，聯手推出3場「哈利波特快閃店」，在台北信義區A11、台中勤美誠品綠園道、高雄統一夢時代同步登場，分別重現經典的「霍格華茲大禮堂、魁地奇賽場、塞滿霍格華茲入學信的壁爐」等打卡點，讓粉絲們通通要打卡。







在周邊小物的部分，推出多款CACO限定服飾、讓人一秒變身學院風，除此之外，周邊商品還有獨家限定「哈利波特魔法怪獸電子雞」，可選擇「哈利波特」或「怪獸與牠們的產地」任一主題，培養專屬的命定奇獸。購買方式限定開幕首三日，消費滿4000元就能以899元加價購，每天現場開放10個名額，鐵粉一定要準時朝聖。





如果是哈利波特鐵粉，一定也要先買超夢幻的「霍格華滋香氛蠟燭」，以及「魔藥學擴香」，分別都對應4個學院的配色，搖晃亮粉更增添魔幻的視覺效果。如果是嘿美鐵粉，本次也推出嘿美服飾、嘿美毛帽、嘿美絨毛玩偶，還有9大角色的「魔杖盲盒」，試手氣抽起來。在快閃店期間，只要完成門市打卡任務，就送「霍格華茲裝飾貼紙組」，如果消費滿額1000元，再加碼送大容量「嘿美手提袋」，消費滿3000元送超療癒、超軟萌的「嘿美絨毛提袋」。除此之外，如果買LEGO系列商品滿2000元，加碼送「哈利波特樂高限定購物袋」乙個，粉絲趁開幕要先衝、先買爆。

哈利波特快閃店 台北場

活動地點：新光三越 台北信義新天地A11（台北市信義區松壽路11號1樓）

活動日期：2023/10/27-2023/11/9

活動時間：日~四11:00-21:30、五~六11:00-22:00



哈利波特快閃店 台中場

活動地點：勤美 誠品綠園道 B2（台中市西區公益路68號）

活動日期：2023/10/26-2023/11/12

活動時間：一~日11:00-21:30



哈利波特快閃店 高雄場

活動地點：統一夢時代購物中心 7F（高雄市前鎮區中華五路789號）

活動日期：2023/10/26-2023/11/26

活動時間：一~四11:00-22:00、五~六10:30-22:30 日10:30-22:00



詳細活動規範及供應情形，依 哈利波特快閃店 官方公告為準。