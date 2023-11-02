五桐號新配料是「多多粉粿」！超人氣手搖杯「五桐號」主打咀嚼係凍飲系列，除了經典的茶凍、杏仁凍之外，11/1起推出全台首創「多多粉粿」，把飲料控必喝的「多多綠」變成Q彈粉粿用咬的，還有區域限定一公升「超大杯五桐號」，讓飲料控喝到超過癮。



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五桐號經典「凍飲」是許多咀嚼控的必喝清單，從先前主推杏仁凍，以及豆漿凍、米漿凍，讓「飲料加料」有更多不同的喝法。這次五桐號推出全新「多多粉粿」，使用特濃乳酸多多製成有口感、有彈性的粉粿，搭配酸甜風味讓人喝不膩。







其中，本次新品品項包含多多綠升級版「綠茶多多凍飲」、屏東檸檬為基底的「青檸多多凍飲」、以及果茶系「荔枝多多凍飲」，以上每款都可以任選搭配「綠茶凍」或「多多粉粿」，如果喜歡酸爽解膩的風味，店家最推薦點「青檸多多凍飲」搭配多多粉粿，並且請店員搭配推薦甜度、客製加酸。點夠其他飲品也能用15元加購一份「多多粉粿」，飲料控一定要嚐鮮。





五桐號 乳酸多多系列 新品販售資訊

除此之外，為了滿足飲料控，五桐號特別推出超大容量「茶香桐享瓶」限定尺寸，只要點大杯醇茶、加20元就能從700mL升級成1000mL大容量，並且也可以另外再加凍、加料，讓人不怕喝不夠。喝完的「桐享瓶」拿到門市再回購，最高可享20元折扣，等於買大杯價格就能喝到一公升尺寸。

上市日期：2023/11/01起

品項及價格：

青檸多多凍飲：M 59元/L 69元（任選綠茶凍或多多粉粿）

荔枝多多凍飲：M 59元/L 69元（任選綠茶凍或多多粉粿）

經典多多凍飲：M 55元/L 65元（任選綠茶凍或多多粉粿）

多多粉粿：單點加購15元



五桐號1000mL茶香桐享瓶

供應門市：台中、南投、彰化、雲林、嘉義、台南、高雄、屏東。

售價：原價購買大杯飲品，再加價20元

優惠活動：拿本瓶到全台五桐號門市回購醇茶飲品，最高可享20元折扣。



詳細活動規範及供應情形，依 五桐號 官方公告為準。