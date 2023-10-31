小七咖啡買一送一、買11送11開喝！咖啡控上班一定要喝、下班也想喝的小七咖啡，這次咖啡豆再升級，7-ELEVEN在11/1起針對CITY PRIMA精品咖啡推出「花香耶加雪菲」新豆款選擇，並且同步推出線上「買11送11」優惠、再加碼「水果冰磚買一送一」，讓咖啡控有理由喝起來。



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7-ELEVEN小奢華「CITY PRIMA精品咖啡」目前除了中南美洲「瓜地馬拉花神」精品咖啡之外，11/1起也加入全新「花香耶加雪菲」取代原先的衣索比亞古吉，讓咖啡控更能享受到優雅花香，清新的茉莉花香氣，搭配尾韻佛手柑香氛，在小七喝精品咖啡也可以超享受。







配合精品咖啡新豆上市，7-ELEVEN更在11/1-11/14推出「精品咖啡2杯79折、4杯75折」，11/15-11/28全品項第2杯7折，再加贈花香香氛吊飾卡1片。此外，在「OPEN POINT行動隨時取」線上優惠的部分，11/1起每月1號是「精品咖啡日」，11/1當天首推「精品美式/拿鐵」買11送11，以及「精品小農水果冰磚」買一送一，咖啡控手刀搶優惠。





7-ELEVEN CITY PRIMA花香耶加雪菲精品咖啡資訊

上市日期：2023年11月1起(精品咖啡限定門市販售)

品項及價格：

花香耶加雪菲精品美式(冰/熱)：中杯80元、大杯100元

花香耶加雪菲精品拿鐵(冰/熱)：中杯90元、大杯110元



7-ELEVEN精品咖啡門市優惠

活動期間：11/1~11/14

活動內容：精品咖啡買2杯79折、4杯75折。



活動期間：11/15~11/28

活動內容：精品咖啡全品項第2杯7折，加贈花香香氛吊飾卡1片，每店限量20片，贈完為止。



OPEN POINT行動隨時取 線上優惠

活動期間：11/1每月1號CITY PRIMA精品會員日(精品咖啡限定門市兌領)。

推薦優惠：

CITY PRIMA大杯精品美式(冰/熱)買11送11，限量3萬組。

CITY PRIMA大杯精品拿鐵(冰/熱)買11送11，限量1萬組。

11/1~11/5 CITY PRIMA精品小農水果冰磚每日買1送1，每日限量1萬組。



詳細活動規範及供應情形，依 7-ELEVEN 官方公告為準。