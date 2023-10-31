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麻古茶坊芋泥波波2.0升級回歸！芋泥加量、大杯700cc芋頭控超滿足，連7天65元開喝。

2023-10-31 文字：編輯 鄭雅之 即時報導 圖片：麻古茶坊 人氣：1,105
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編輯 鄭雅之

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芋頭控等到了！每到秋冬，就是芋頭控最幸福的療癒時刻，各家手搖飲都紛紛推出期間限定芋頭飲料，而最受矚目、每年一定要喝一杯的「麻古茶坊芋泥系列」終於將在11/1強勢回歸，不僅將經典款「芋泥波波鮮奶2.0」加量升級，更推出「濃厚芋泥鮮奶」新品，讓芋頭控天天喝不膩。並針對雙十一光棍節到來，推出現折15元優惠活動，讓芋頭控只要65元就能喝到大杯芋泥波波2.0。
麻古茶坊芋泥系列飲料 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載

麻古茶坊今年芋泥系列大升級，容量從原先的500cc變成大杯700cc，經典不敗的「芋泥波波鮮奶2.0」芋泥量更多，配上特製波波、小珍珠和鮮奶混搭，就是一杯喝不膩的芋頭手搖飲。將於11/1全面開賣，並將在11/8-11/14期間推出雙十一優惠，只要憑著麻古環保大象杯購買，即可享有現折15元優惠，原價80元的「芋泥波波鮮奶2.0」只要65元就能喝到。
麻古茶坊芋泥系列飲料 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載

此外，更加碼推出「濃厚芋泥鮮奶」，讓喜歡純粹芋泥鮮奶的芋頭控有新的選擇，每日在門市中現煮現蒸的芋泥，依照完美比例混搭鮮奶，讓芋頭控一喝就大推。

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麻古茶坊芋泥系列飲料 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載
麻古茶坊芋泥系列飲料 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載


 

麻古茶坊芋泥系列

開賣日期：2023/11/1
品項：
1、芋泥波波鮮奶2.0
售價：南部售價80元；中、北部售價85元
2、濃厚芋泥鮮奶
售價：南部售價80元；中、北部售價85元
 

麻古茶坊雙11優惠

活動時間：2023/11/8-2023/11/14
活動內容：活動期間內，帶著麻古環保大象杯購買「芋泥波波鮮奶2.0」，除享有自備環保杯折扣5元，再加碼折10元，共現省15元。
 

 

 

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