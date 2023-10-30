星巴克鐵粉每年最期待的耶誕限定「太妃核果風味那堤」確定要在10/31會員搶先預點、11/2全面回歸！每年到了耶誕節，除了要衝各種絕美耶誕燈飾打卡之外，也少不了到星巴克喝一杯耶誕限定「太妃核果風味那堤」。讓大家苦等一年的「太妃核果那堤」將於10/31會員搶先預點、11/2回歸之外，更加碼推出新品「栗子蒙布朗燕麥那堤」和多款耶誕限定甜點、糕餅和周邊商品，無論是揪人喝杯耶誕新品，還是買耶誕交換禮物，都到星巴克一次解決。







為了營造最浪漫的耶誕氛圍，星巴克每年最大檔期「耶誕節」，用一杯最經典必喝、微鹹微甜的「太妃核果風味那堤」，在每年秋冬帶給大家滿滿的溫暖。今年更加碼推出限定新品「栗子蒙布朗燕麥那堤」，濃郁款飲品讓人幸福感爆棚。窩客島更搶先曝光今年星巴克耶誕杯，四款造型以全新的視角重新構思懷舊情懷，勢必再掀起IG打卡熱潮。







此外，也搶先曝光2023星巴克耶誕系列周邊，首推附上造型杯蓋的馬克杯，有連續四年耶誕樹造型「美好耶誕樹馬克杯」、可愛無極限的「北極熊歡慶馬克杯」；每每推出就掀起搶購的「香檳金Bling不鏽鋼TOGO冷水杯」；由北極熊、狐狸打造質感Ｘ萌度兼具的「耶誕天韻音樂鈴」等，更多星巴克耶誕限定新品詳細介紹，將於明日(10/31)正式曝光，請持續鎖定窩客島第一手即時報導。



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2023星巴克耶誕「太妃核果風味那堤」

全面開賣日：2023/11/2



2023星巴克耶誕「太妃核果風味那堤」預點搶先喝

活動內容：2023/10/31~11/1 期間會員使用行動預點服務，可搶先點購大杯(含)以上太妃核果那堤。

適用品項：

太妃核果那堤（冰／熱）

特選太妃核果那堤（冰／熱）



注意事項：

1、本活動僅限使用APP行動預點點購或帳號內回饋方可搶先嘗鮮，活動期間不限購買次數。

2、行動預點服務與商品供應依APP行動預點系統顯示為準，各店庫存不同，售完為止。門市將依照現場情況動態接單，參加活動也請留意取餐門市是否提供本服務。

3. 本活動適用星禮程帳號中的免費中杯回饋與金星禮星星兌換以及星級回饋。

4. 本活動不適用於門市內星禮程活動、外送外賣、電話預訂服務。