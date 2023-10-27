2023新北歡樂耶誕城燈飾搶先曝光！一年一度最大盛事「2023新北歡樂耶誕城」終於確定在11/17起連續46天點亮新北最美夜景，今年主題以新北耶誕城吉祥物「桑塔熊」和好友們為主角，除了先前曝光的首次打造天幕式耶誕樹、裸視3D光雕表演秀等5大亮點之外，今天更曝光超過70個絕美燈飾，包括每年都拍到不想走的七座絕美光廊、耶誕主燈秀等，在萬坪公園更是邀請到重量級人氣IP「白爛貓」打造專屬的白爛貓耶誕城，讓爛爛們直呼太驚喜、一定要衝去朝聖。
2023新北歡樂耶誕城主燈一改往年「竹筍」的姿態，以甜點蛋糕為主題打造「甜點星」，從耶誕樹頂端散開的天幕燈串，整體夢幻加倍，並於晚間五點半後每半小時展演一次。在市府南大門還有「水晶琉璃耶誕樹、冰晶炫彩噴泉」繽紛絢麗的玻璃帷幕和噴水池，是不能錯過的打卡點。
市府一樓大廳中也藏有「桑塔熊FUN樂園」，超巨大的桑塔熊和禮物盒一起等大家到來。外圍周邊則也有許多光雕裝置藝術，包括巨大燈球裝置「Xmas故事屋」、大地森林系「甜蜜魔法隧道」以及以桑塔熊逐格燈條造型，逐格動態演出「翻滾吧!桑塔熊」等，光是市府周圍就好拍到不行。
板橋車站站前廣場則是以「甜點小鎮」為主題。有耶誕六小福中的可愛小恐龍手抱著馬卡龍亮相「翻糖馬卡龍」；童趣故事中的「糖果屋」也以金黃的燈飾妝點；耶誕樹「魔幻蛋糕城」則是結合音樂、機械燈光秀和雪花秀，營造出最浪漫的耶誕氛圍。並以薑餅屋為發想推出「甜點小鎮薑餅屋市集」光雕和美食搭配，讓人週末來此閒晃。
市民廣場周邊人行道也是每年必拍重頭戲，今年以耶誕經典元素點亮板橋街道，兩側有巨型天使慶賀的「天使祝福大道」、巨型立體的麋鹿燈飾「幸福花鹿大道」、五芒星拱門「星想事成大道」、童趣歪腰的耶誕樹座落在兩側的「好樹成雙大道」，以及帶有絢麗星空感的「光影萬花筒」，則是今年最具科技感的耶誕樹。
而每年狂洗版的七座絕美天橋也換上全新樣貌登場，銀白星光點點的「琉星光廊」、金黃璀璨的星空「繁星光廊」、猶如浩瀚銀河「銀河光廊」和結合水晶切面設計的「金彩華爾滋光廊」等絕美光廊之外，今年也加入花朵元素打造用玫瑰金粉燈串「瑰麗光廊」、夢幻粉紫的「紫藤精靈光廊」等都讓人拍到不想走。
另外，萬坪公園則是由白爛貓坐鎮，打造專屬於爛爛粉的「白爛貓甜蜜耶誕派對」，各式各樣白爛貓和好朋友們歡慶耶誕的打卡裝置，還有期間限定白爛貓耶誕禮物嗚，滿滿耶誕限定周邊商品，保證讓爛爛粉心滿意足離場。也針對新北29個行政區推出專屬白爛貓造型燈飾，於縣民大道的人行道區等著爛爛粉來打卡。
而府中廣場燈區則是充滿童趣的「薑餅樂園」，其中巨型麋鹿和耶誕樹「金色魔法森林」和融合了薑餅人、桑塔熊等可愛角色「皇冠巧克力屋」，又或是趴在府中站2號出口的「薑餅人」，滿滿的可愛燈飾讓經過的大小朋友停下腳步拍照。
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2023新北歡樂耶誕城 活動時間
活動日期：2023/11/17~2024/01/01
活動地點：新北市政府周邊
2023新北歡樂耶誕城 表演、市集活動資訊
11/17(五) 18：00-18：30 耶誕開城秀
11/17(五)~1/1(一)17：30-21：00 文化局耶誕林園光O
11/18(六)~11/19(日) 13：00-20：00 童趣嘉年華
11/25(六)10：00-16：00 毛寶貝幸福耶誕趴-寵物運動會
11/25(六)~11/26(日)13：00-21：00 新北運動派對-新北運動特有種
12/01(五)~12/03(日)11：00-22：00 2023新北耶誕市集
12/09(六)~12/10(日)18：00-22：00 巨星耶誕演唱會
12/15(五)~12/17(日) 11：00-22：00 德國耶誕派對
12/15(五)、12/22(五) 17：30-18：30 Go Party！耳朵派對
12/16(六)~12/17(日) 15:00-17:00 耶誕派對-表演藝術沙龍
12/16(六) 14：00-20：00(暫定) 新住民國際耶誕派對－各國新年逛市集
12/23(六) 14：00-20：00 耶誕環保挖寶趣-二手好物歡樂派對
12/24(日) 13：30-22：00 2023新北耶誕平安夜
12/24(日)~12/29(五)
10：00-15：00 市民講堂
12/30(六) 14：00-20：00博覽會 新北市學習型城市耶誕趴
2023新北歡樂耶誕城 燈飾分佈
新北市市民廣場燈區：耶誕甜蜜派對
亮燈時間:17:30-24:00
位置：市民廣場
甜點星 主燈
主燈秀時間：每日17:30-22:00每整點、半點一次，每次5分鐘
熊麻吉(市府南大門)、水晶琉璃耶誕樹(市府南大門)、冰晶炫彩噴泉(市府南大門)、桑塔熊FUN樂園(新北市政府一樓大廳)、巧克鼠歡樂頌(新府路、中山路口)、甜心派對市集(營業時間:11:00-22:00)、Xmas故事屋(縣民大道、新站路口)、甜蜜魔法隧道（新府路口廣場）、耶誕甜點工廠、翻滾吧!桑塔熊
2023新北歡樂耶誕城
板橋車站站前廣場燈區：甜點小鎮
亮燈時間:17:30-24:00
位置：站前廣場
燈飾：翻糖馬卡龍、糖果屋、魔幻蛋糕城、Pink Donut、甜點小鎮薑餅屋市集(營業時間:11:00-22:00)
2023新北歡樂耶誕城 周邊人行道光環境
亮燈時間:17:30-24:00
位置：市民廣場周邊
燈飾：天使祝福大道(中山路人行道)、幸福花鹿大道(縣民大道人行道)、星想事成大道(新府路人行道)、好樹成雙大道(新站路人行道)、光影萬花(板橋車站東二門)
2023新北歡樂耶誕城 7大絕美天橋
亮燈時間:17:30-24:00
燈飾：琉星光廊(百揚大樓天橋)、繁星光廊(板橋車站天橋)、銀河光廊(麗寶天橋-公車站旁)、瑰麗光廊(麗寶天橋-縣民大道上)、金彩華爾滋光廊(新府天橋)、紫藤精靈光廊(新站天橋)、心願光廊(小遠百天橋)、Sweet World（板橋車站B1連通道）
2023新北歡樂耶誕城
萬坪公園燈區：白爛貓的甜蜜耶誕派對
亮燈時間:17:30-24:00
位置：萬坪公園
打卡裝置：白爛貓的歡樂耶誕城、白爛貓的狂歡派對、白爛貓的歡樂假期、白爛貓陪你過耶誕、白爛貓的驚奇禮物盒、白爛貓耶誕禮物屋(營業時間11:00-22:00)
2023新北歡樂耶誕城
縣民大道人行道區：29個白爛貓舞臺燈飾
亮燈時間:17:30-24:00
位置：縣民大道人行道
2023新北歡樂耶誕城
府中廣場燈區：薑餅樂園
亮燈時間:17:30-24:00
位置：府中廣場
燈飾：雷根糖Postman、皇冠巧克力屋、金色魔法森林、魔法帽耶誕樹、薑餅人