2023新北歡樂耶誕城燈飾搶先曝光！一年一度最大盛事「2023新北歡樂耶誕城」終於確定在11/17起連續46天點亮新北最美夜景，今年主題以新北耶誕城吉祥物「桑塔熊」和好友們為主角，除了先前曝光的首次打造天幕式耶誕樹、裸視3D光雕表演秀等5大亮點之外，今天更曝光超過70個絕美燈飾，包括每年都拍到不想走的七座絕美光廊、耶誕主燈秀等，在萬坪公園更是邀請到重量級人氣IP「白爛貓」打造專屬的白爛貓耶誕城，讓爛爛們直呼太驚喜、一定要衝去朝聖。







2023新北歡樂耶誕城主燈一改往年「竹筍」的姿態，以甜點蛋糕為主題打造「甜點星」，從耶誕樹頂端散開的天幕燈串，整體夢幻加倍，並於晚間五點半後每半小時展演一次。在市府南大門還有「水晶琉璃耶誕樹、冰晶炫彩噴泉」繽紛絢麗的玻璃帷幕和噴水池，是不能錯過的打卡點。







市府一樓大廳中也藏有「桑塔熊FUN樂園」，超巨大的桑塔熊和禮物盒一起等大家到來。外圍周邊則也有許多光雕裝置藝術，包括巨大燈球裝置「Xmas故事屋」、大地森林系「甜蜜魔法隧道」以及以桑塔熊逐格燈條造型，逐格動態演出「翻滾吧!桑塔熊」等，光是市府周圍就好拍到不行。





2023新北歡樂耶誕城 活動時間

活動日期：2023/11/17~2024/01/01

活動地點：新北市政府周邊



2023新北歡樂耶誕城 表演、市集活動資訊

11/17(五) 18：00-18：30 耶誕開城秀

11/17(五)~1/1(一)17：30-21：00 文化局耶誕林園光O

11/18(六)~11/19(日) 13：00-20：00 童趣嘉年華

11/25(六)10：00-16：00 毛寶貝幸福耶誕趴-寵物運動會

11/25(六)~11/26(日)13：00-21：00 新北運動派對-新北運動特有種

12/01(五)~12/03(日)11：00-22：00 2023新北耶誕市集

12/09(六)~12/10(日)18：00-22：00 巨星耶誕演唱會

12/15(五)~12/17(日) 11：00-22：00 德國耶誕派對

12/15(五)、12/22(五) 17：30-18：30 Go Party！耳朵派對

12/16(六)~12/17(日) 15:00-17:00 耶誕派對-表演藝術沙龍

12/16(六) 14：00-20：00(暫定) 新住民國際耶誕派對－各國新年逛市集

12/23(六) 14：00-20：00 耶誕環保挖寶趣-二手好物歡樂派對

12/24(日) 13：30-22：00 2023新北耶誕平安夜

12/24(日)~12/29(五)

10：00-15：00 市民講堂

12/30(六) 14：00-20：00博覽會 新北市學習型城市耶誕趴



2023新北歡樂耶誕城 燈飾分佈

新北市市民廣場燈區：耶誕甜蜜派對

亮燈時間:17:30-24:00

位置：市民廣場



甜點星 主燈

主燈秀時間：每日17:30-22:00每整點、半點一次，每次5分鐘



熊麻吉(市府南大門)、水晶琉璃耶誕樹(市府南大門)、冰晶炫彩噴泉(市府南大門)、桑塔熊FUN樂園(新北市政府一樓大廳)、巧克鼠歡樂頌(新府路、中山路口)、甜心派對市集(營業時間:11:00-22:00)、Xmas故事屋(縣民大道、新站路口)、甜蜜魔法隧道（新府路口廣場）、耶誕甜點工廠、翻滾吧!桑塔熊



2023新北歡樂耶誕城

板橋車站站前廣場燈區：甜點小鎮

亮燈時間:17:30-24:00

位置：站前廣場

燈飾：翻糖馬卡龍、糖果屋、魔幻蛋糕城、Pink Donut、甜點小鎮薑餅屋市集(營業時間:11:00-22:00)



2023新北歡樂耶誕城 周邊人行道光環境

亮燈時間:17:30-24:00

位置：市民廣場周邊

燈飾：天使祝福大道(中山路人行道)、幸福花鹿大道(縣民大道人行道)、星想事成大道(新府路人行道)、好樹成雙大道(新站路人行道)、光影萬花(板橋車站東二門)



2023新北歡樂耶誕城 7大絕美天橋

亮燈時間:17:30-24:00

燈飾：琉星光廊(百揚大樓天橋)、繁星光廊(板橋車站天橋)、銀河光廊(麗寶天橋-公車站旁)、瑰麗光廊(麗寶天橋-縣民大道上)、金彩華爾滋光廊(新府天橋)、紫藤精靈光廊(新站天橋)、心願光廊(小遠百天橋)、Sweet World（板橋車站B1連通道）



2023新北歡樂耶誕城

萬坪公園燈區：白爛貓的甜蜜耶誕派對

亮燈時間:17:30-24:00

位置：萬坪公園

打卡裝置：白爛貓的歡樂耶誕城、白爛貓的狂歡派對、白爛貓的歡樂假期、白爛貓陪你過耶誕、白爛貓的驚奇禮物盒、白爛貓耶誕禮物屋(營業時間11:00-22:00)



2023新北歡樂耶誕城

縣民大道人行道區：29個白爛貓舞臺燈飾

亮燈時間:17:30-24:00

位置：縣民大道人行道



2023新北歡樂耶誕城

府中廣場燈區：薑餅樂園

亮燈時間:17:30-24:00

位置：府中廣場

燈飾：雷根糖Postman、皇冠巧克力屋、金色魔法森林、魔法帽耶誕樹、薑餅人