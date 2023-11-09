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飲料新品太妃糖奶茶！Mr.Wish「白玉珍珠太妃鮮奶」飲料新品口袋名單，加價購「加菲貓飲料提袋」飲料控裝可愛。

2023-11-09 文字：編輯 張人尹 即時報導 圖片：Mr.Wish 人氣：110
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編輯 張人尹

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太妃糖奶茶，新品喝起來！秋冬各家手搖杯主打療癒、香氣濃厚的飲品，Mr.Wish即日起推出2款「太妃糖奶茶」系列新品，其中包含鹹甜系「湖塩太妃烤奶」、咀嚼系「白玉珍珠太妃鮮奶」，還有超萌加價購「加菲貓飲料提袋」，飲料控衝著新品去朝聖。

推薦閱讀：大苑子大甲芋頭霜淇淋！大苑子「芋頭鮮奶」領軍3大冬季限定手搖杯，超狂「大甲芋頭霜淇淋」插芋頭片超欠吃。
Mr.Wish太妃糖系列新品 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
Mr.Wish太妃糖系列新品 販售資訊 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載

Mr.Wish針對飲料控秋冬偏好的濃郁風味，特別設計兩款太妃糖系列新品，主打款「湖塩太妃烤奶」特別使用濃郁的太妃糖，搭配上小焙烏龍，調出濃郁奶茶作為基底，並在其中加入自智利阿塔卡瑪沙漠湖鹽調味，打造甜而不膩的香濃奶茶。另一款「白玉珍珠太妃鮮奶」則以太妃糖加入鮮奶，並搭配白玉珍珠增添口感，咀嚼係飲料控一定要喝過。
Mr.Wish太妃糖系列新品 湖塩太妃烤奶 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
Mr.Wish太妃糖系列新品 白玉珍珠太妃鮮奶 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載

除了飲料新品之外，Mr.Wish更在11/1推出超萌加價購優惠，只要買任一杯Mr.Wish飲品，就能用149元加購一個限定版「超萌加菲貓收納飲料提袋」，把提袋摺疊收納之後就變成加菲貓大頭娃娃小吊飾，讓飲料控天天帶出門，不僅實用更可以賣萌。
Mr.Wish加菲貓收納飲料提袋 加價購活動 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
Mr.Wish加菲貓收納飲料提袋 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載



 

Mr.Wish太妃糖系列新品

上市日期：2023/11/01起
品項及價格：
湖塩太妃烤奶 M $65元
白玉珍珠太妃鮮奶 M $75元 
 

Mr.Wish加菲貓收納飲料提袋 加價購活動

活動期間：2023/11/01起
活動內容：凡購買Mr.Wish任飲品，還可用149元加購「超萌加菲貓收納飲料提袋」，收納後就成了超級Q萌的「加菲貓大頭娃娃小吊飾」。數量有限，售完為止。

詳細活動規範及供應情形，依 Mr.Wish 官方公告為準。

 

 

 

 

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