太妃糖奶茶，新品喝起來！秋冬各家手搖杯主打療癒、香氣濃厚的飲品，Mr.Wish即日起推出2款「太妃糖奶茶」系列新品，其中包含鹹甜系「湖塩太妃烤奶」、咀嚼系「白玉珍珠太妃鮮奶」，還有超萌加價購「加菲貓飲料提袋」，飲料控衝著新品去朝聖。



推薦閱讀：大苑子大甲芋頭霜淇淋！大苑子「芋頭鮮奶」領軍3大冬季限定手搖杯，超狂「大甲芋頭霜淇淋」插芋頭片超欠吃。







Mr.Wish針對飲料控秋冬偏好的濃郁風味，特別設計兩款太妃糖系列新品，主打款「湖塩太妃烤奶」特別使用濃郁的太妃糖，搭配上小焙烏龍，調出濃郁奶茶作為基底，並在其中加入自智利阿塔卡瑪沙漠湖鹽調味，打造甜而不膩的香濃奶茶。另一款「白玉珍珠太妃鮮奶」則以太妃糖加入鮮奶，並搭配白玉珍珠增添口感，咀嚼係飲料控一定要喝過。







除了飲料新品之外，Mr.Wish更在11/1推出超萌加價購優惠，只要買任一杯Mr.Wish飲品，就能用149元加購一個限定版「超萌加菲貓收納飲料提袋」，把提袋摺疊收納之後就變成加菲貓大頭娃娃小吊飾，讓飲料控天天帶出門，不僅實用更可以賣萌。





Mr.Wish太妃糖系列新品

上市日期：2023/11/01起

品項及價格：

湖塩太妃烤奶 M $65元

白玉珍珠太妃鮮奶 M $75元



Mr.Wish加菲貓收納飲料提袋 加價購活動

活動期間：2023/11/01起

活動內容：凡購買Mr.Wish任飲品，還可用149元加購「超萌加菲貓收納飲料提袋」，收納後就成了超級Q萌的「加菲貓大頭娃娃小吊飾」。數量有限，售完為止。



詳細活動規範及供應情形，依 Mr.Wish 官方公告為準。