在台中擁有高人氣的吃茶三千，這一次不只是要讓手搖杯控、茶控，品嚐到好茶。更將人氣手搖杯「慢熟濃芋」強勢回歸，萃取大甲芋頭精華，手工慢火熬製成綿密細緻的滿杯芋泥，搭配連續三年獲獎的「松針綠茶」打造出清香濃郁、口感濃醇的慢熟濃芋系列，芋頭控、茶控怎麼能錯鍋。
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經典回歸的「慢熟濃芋」系列飲品，選用茶底「松針綠茶」，用120 ％的新鮮茉莉花佐原葉，一層花、一層茶，自然薰香，讓茶葉可以充分吸附花香。製作中不添加任何香料、香精，讓茶香與花香完美融合，再手工一一篩撿茉莉花瓣，共經過二次窨花工序，使茶葉帶有清新淡雅的自然花香，甘韻生香。
其中，咀嚼控首推「慢熟松針厚奶」及「慢熟松針國王」，「慢熟松針厚奶」使用新鮮芋泥及小芋圓為基底，搭配品牌獨家調製的皇家厚奶。「慢熟松針國王」推薦給喜歡大啖珍珠的咀嚼控，每一顆珍珠新鮮上架三小時，料多味美超滿足。
再來就是喜歡清爽口感推薦「慢熟松針鮮奶茶」及「慢熟濃芋鮮奶」，基底使用A2β酪蛋白鮮奶，全台僅有0.1%的珍貴乳源，親和人體、有助調整體質，以吃茶三千獨家比例研發成風味獨特的慢熟濃芋系列。同時，11月17日至11月20日，為期四天，來店消費任兩杯慢熟濃芋系列，即可免費獲得市值近800元的限量芋見毛毛包共80名，一日限量20名，送完為止。
吃茶三千
地址：台中市南屯區大英街607號 (水安宮站)
電話：04-2328-5535
全球官方網站：https://www.chichasanchen.com/