龜記碎銀普洱！人氣手搖龜記推出「碎銀普洱、普洱奶茶、普洱鮮乳茶」，奶茶控、手搖茶控一定不能錯過的大人味。

對於奶茶控來說，一杯好喝的奶茶，除了奶很重要之外，茶的選擇也是關鍵。龜記為了讓手搖茶控、奶茶控，可以喝到真正的好味道，特別推出全新龜記「碎銀普洱」系列飲品「龜記碎銀普洱」與「龜記普洱奶茶」、「普洱鮮乳茶」，要讓奶茶控、手搖茶喝到龜記的用心、喝到手搖茶的新高度。
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龜記表示，這一次全新「龜記碎銀普洱茶」經過反覆篩選後精製而成，香高、湯厚、綿滑，是普洱熟茶中的高端品，並且醇茶的茶性溫和還含有豐富的果膠質，果膠質所產生的特殊效果主要為「耐泡」。所以，龜記的普洱茶湯醇厚柔滑，湯色透亮。此外，龜記的普洱茶湯色紅濃明亮，湯感綿滑，茶味及入口後皆帶有淡淡的糯香，順滑醇厚，喝一口就會迷上。
此外，針對奶茶控來說，這一次龜記推出的新品「碎銀普洱奶茶」將滑順的奶茶與普洱茶融合後，奶茶的奶香和濃郁的口感與普洱茶的風味交相輝映，創造出極具吸引力的口味，龜記希望讓每一位奶茶控，可以喝到龜記的用心，喝到龜記心挑選優質的普洱茶葉，每一口都能品到濃郁的普洱茶風味和滑順的奶茶質感。
同時，為了讓奶茶控有更多的選擇，龜記在加碼與質的鮮乳「鮮乳坊」合作，將於10/24起推出聯名飲品「普洱鮮乳茶」，加入「鮮乳坊」的鮮奶後，讓龜記普洱茶的風味得以更加豐富和平衡，鮮奶賦予茶飲滑順的質地，與普洱茶的風味交相輝映，創造出一種絕佳的平衡，不論是想熱熱的喝、還是冰冰的喝，龜記普洱鮮乳茶一定都能滿足奶茶控挑剔的嘴。
龜記碎銀普洱限定新品
龜記碎銀普洱茶：$40
龜記碎銀普洱奶茶：$55
龜記碎銀普洱鮮乳茶：$69