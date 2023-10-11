黑糖珍珠披薩復刻回歸！達美樂黑糖珍珠披薩升級推出「香濃巧克力滋心珍珠披薩」嚐鮮價199元，珍珠控必吃。

披薩控、珍珠控一定要衝！達美樂為了讓品嚐披薩變的更有樂趣、更有話題、更有味道，達美樂將黑糖珍珠披薩升級，推出全新升級版「達美樂香濃巧克力滋心珍珠披薩」，要讓披薩控、珍珠控品嚐到甜甜有QQ口感的達美樂珍珠披薩。



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達美樂香濃巧克力滋心珍珠披薩外圈，搭配香濃滑順鮮奶製作而成的莫札瑞拉起司條與香濃比利時巧克力，包裹在純手工拍製麵皮內，一口咬下後，濃郁巧克力與起司香味同時滿溢在口中，時不時還有經典黑糖珍珠與柔綿麻糬混搭口感，珍珠為純天然黑糖慢火精心熬製而成，加上台灣本土米製成的柔綿麻糬，達美樂這次為了滿足廣大螞蟻人的味蕾，香噴噴出爐後更附上蜂蜜球，熱熱的披薩淋上蜂蜜球每一口更是甜蜜破表。











達美樂香濃巧克力滋心珍珠披薩－限時嚐鮮價199元

外帶優惠活動介紹

活動期間：即日起至10月22日(日)

活動條件：凡至達美樂全台實體門市外帶「香濃巧克力滋心珍珠9吋披薩」，即享有限時嚐鮮價NT$199元。

*本活動僅限於至達美樂實體門市點購，其他購買管道均不列入活動範圍內



達美樂香濃巧克力滋心珍珠披薩 訂購方式

官方網站：https://www.dominos.com.tw/

訂購專線：02-4125252

活動專線：0800-291-252



