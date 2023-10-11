春上布丁蛋糕新周邊！春上布丁蛋糕「艾絲樂小兔」新蛋糕、新周邊搶先看，超萌「毛毛束口袋、粉萌蛋糕袋」免費領取攻略。

超人氣「春上布丁蛋糕」有新聯名、新口味要搶！這次「春上布丁蛋糕」特別攜手充滿少女心的「Esther Bunny艾絲樂小兔」，以夢幻的粉紅色作為主題，推出全新聯名蛋糕，以及4款限定周邊小物，特別的是，還在板橋車站打造超萌主題門市，讓人少女心大噴發。



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春上布丁蛋糕與Esther Bunny艾絲樂小兔本次聯名，推出全新蛋糕口味「艾絲樂甜心」，在蛋糕中使用清甜的荔枝作調味，讓蛋糕切面呈現漸層粉紅色視覺效果，還有點點粉紅色的草莓巧克力豆、以及輕盈無負擔的火龍果籽作為點綴，10/13起正式開賣，挑戰最少女的下午茶新歡。







配合本次聯名，春上布丁蛋糕也在10/13起推出限定周邊小物，買兩顆蛋糕免費送「艾絲樂小兔粉萌蛋糕袋」，11/1起還有新款圖案上市。同時，新加入「六角美食通APP會員」，並買一顆聯名蛋糕，免費送「艾絲樂小兔毛毛束口袋」，通通限量要先搶。





春上布丁蛋糕X艾絲樂小兔 聯名活動

為了滿足「艾絲樂小兔」鐵粉，在10/13起使用「六角美食通APP」會員點數，也可加購限量版「艾絲樂小兔」周邊小物，包含超粉嫩「艾絲樂小兔購物收納袋」可以摺疊收納，外出購物很實用，另一款「艾絲樂小兔甜心蛋糕盤」則陪著粉絲一起吃蛋糕、享受下午茶時光。

活動期間：2023/10/13起

品項及價格：

艾絲樂甜心蛋糕

售價：$160/顆



艾絲樂小兔粉萌蛋糕袋

活動方式：

1、購買兩顆蛋糕即贈聯名袋子一個(其中一款須為艾絲樂甜心蛋糕)

2、購買聯名款蛋糕一顆，即享29元加購聯名袋子一個(限直營/快閃門市)



艾絲樂小兔毛毛束口袋

活動方式：

1、於10/13起成為「六角美食通APP會員，即贈「艾絲樂小兔毛毛束口袋」免費兌換券一張。(兌換說明請見券面公告)

2.會員點數5點，加購+NT$59即可獲得(數量有限，換完為止)。



艾絲樂小兔購物收納袋

活動方式：

會員點數10點加購+NT$89即可獲得(數量有限，換完為止)



艾絲樂小兔甜心蛋糕盤

活動方式：

會員點數20點加購+NT$129即可獲得 (數量有限，換完為止)



詳細活動規範及供應情形，依 春上布丁蛋糕 官方公告為準。