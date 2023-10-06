nagano白熊快閃店！超萌「nagano market」快閃店插旗赤峰街，全新小物「面紙架、土鍋、熊熊盲盒」鐵粉買爆。

超人氣LINE貼圖角色「對自己吐槽的白熊」開快閃店！本次由日本快閃店品牌「0%」首次進駐台灣，第一波快閃店就推出「nagano market」角色系列，包含超人氣「對自己吐槽的白熊（nagano熊）」以及「吉伊卡哇」，上百款周邊小物讓人一定要買爆。



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「0%」是日本Juice公司推出的快閃店品牌，這次強勢進駐台灣，預計帶來不同角色的快閃店，其中，第一波登場的是「nagano market POP UP」，集結了日本插畫家ナガノ（nagano）筆下的可愛角色們，推出多款週邊小物，在門市外牆更有角色打卡版，還有巨型「吉伊卡哇」角色氣偶讓粉絲打卡拍照。







週邊小物的部分，快閃店中集結了大量角色玩偶，無論是吉伊卡哇、nagano熊、炸可樂餅、巴戈等經典角色，推出小尺寸的吊飾、大尺寸的玩偶，還有方形靠枕等不同規格。如果想要驚喜感，還有迷你吊飾盲盒、零錢包盲盒，無論喜歡什麼角色通通可以買起來。





0% TAIPEI Presents Nagano Market Pop Up

特別的是，本次nagano market POP UP快閃店更集結了許多日常療癒小物，包含多種顏色圖案的帆布提袋，每一款搭配不同的角色布標，細節滿分。此外還有秋冬長袖衣服、梳子、室內拖鞋、立體搥背棒、毛茸茸置物盒等療癒小物，還有台灣少見的周邊包含「日式土鍋、保暖肚兜、捲筒面紙架」，讓粉絲們眼睛發亮。nagano market POP UP快閃店營業時間自10/7起至11/5，地點就在文青必經的台北市赤峰街，於中山站心中山附近，讓人逛完市集也能繼續買爆。配合本次快閃店開幕，只要單筆消費滿800元，即贈送台北限定貼紙乙張，限量送完為止，一定要手刀先衝。

活動日期：10 月 7 日（六）起至 11 月 5 日（日）

活動時間：12:00 - 20:00

活動地點：0% TAIPEI（台北市大同區赤峰街 41 巷 9 號）

消費滿 800 元，即贈送台北限定貼紙乙張，數量有限，送完為止