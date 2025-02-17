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CoCo飲料買一送一！CoCo草莓飲料「莓莓派對」一日限定買一送一開喝。

草莓 飲料 買一送一 coco more
2025-02-17 16:19:00 文字：編輯 張人尹 即時報導 圖片：CoCo
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編輯 張人尹

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草莓控喝CoCo買一送一！看準草莓季話題，CoCo特別在本週三2/19好友日推出草莓飲料買一送一。CoCo操莓季必喝的「莓莓派對」是粉絲狂推的清爽系少莓果茶，這次在2/19推出「第二杯0元」優惠券，兩杯草莓飲料加起來75元就能喝到。

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▲CoCo好友日「莓莓派對」第二杯0元，草莓飲料買一送一  / WalkerLand窩客島整理提供

草莓控每年草莓季必喝的CoCo飲品「莓莓派對」，使用草莓與蔓越莓熬煮出的濃郁果醬，搭配四季春青茶，打造清爽的草莓果茶喝馬，而且這款飲品可冰可熱，無論是天冷、天熱通通能喝。這次優惠在2/19推出第二杯0元優惠券，憑券兩杯只要75元，換算下來一杯不到38元，草莓控一定要跟上。

▲CoCo草莓季必喝草莓飲品「莓莓派對」第二杯0元  / WalkerLand窩客島整理提供



這次活動僅限2/19好友日當天，粉絲可以透過CoCo官方LINE或「你訂」系統，線上領取優惠券，每人最多可領2張，相當於4杯飲料。憑券使用線上訂購，就能直接享有「莓莓派對 第二杯0元」優惠，不論是自己喝還是揪朋友一起，都能趁這次機會開喝。
CoCo好友日限定優惠 / WalkerLand窩客島提供 未經許可，不得轉載
▲CoCo好友日「莓莓派對」線上優惠券享第二杯0元優惠  / WalkerLand窩客島整理提供

 

CoCo好友日 莓莓派對第二杯0元

活動時間：2025/2/19
活動內容：線上訂指定飲品「莓莓派對」，憑優惠券享第二杯0元。
活動門市：全門市(商場門市/部分門市無售該品項，請以各門市公告供應為準)
使用方式：使用官方LINE領券，或使用你訂系統領券可使用優惠。

 

 

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窩客島官方LINE：https://lin.ee/CNXVF2Bf

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