草莓控的草莓季太夢幻！雀巢這次草莓季，同步推出草莓系甜點、草莓飲品，打造粉色浪漫的限定新品。今年情人節限定推出日本直送的「KitKat草莓可可布朗尼」與「KitKat草莓威化」，還有雀巢首度推出的「草莓拿鐵咖啡」，將草莓果汁與咖啡結合，還有限定買一送一優惠，草莓控通通要跟上。



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▲雀巢草莓系列新品，KitKat草莓系列以及草莓拿鐵咖啡 / 雀巢提供、WalkerLand窩客島整理



▲雀巢草莓系列新品，日本引進KitKat草莓系列開賣 / 雀巢提供、WalkerLand窩客島整理

雀巢草莓系列新品販售資訊

這次雀巢看準草莓季話題，特別推出日本直送與「KitKat草莓威化」今年再度登場，限量開賣。KitKat草莓威化以天然草莓汁帶來大人系的微酸風味，另一款「KitKat草莓可可布朗尼」則以濃郁的巧克力布朗尼夾入酸甜草莓與微醺萊姆酒香，打造療癒法式甜點的享受。▲雀巢草莓系列新品，日本引進KitKat草莓威化以及KitKat草莓可可布朗尼 / 雀巢提供、WalkerLand窩客島整理除了草莓點心，今年還有全新登場的「雀巢草莓拿鐵咖啡」，咖啡控也能跟上草莓季話題。「雀巢草莓拿鐵咖啡」添加真實草莓果汁粉，融合濃醇咖啡與奶香，打造甜而不膩的療癒風味。雀巢草莓拿鐵咖啡即日起在全聯、家樂福、大潤發等通路不只開賣，還有限時買一送一優惠，換算下來一杯不到10元就能開喝，草莓控就是要連早起的第一杯咖啡都是滿滿草莓香味。▲雀巢草莓系列新品，雀巢草莓拿鐵咖啡新品買一送一 / 雀巢提供、WalkerLand窩客島整理

KitKat草莓可可布朗尼：即日起於好市多獨家開賣，期間限定限量販售。

KitKat草莓威化：即日起於全聯、家樂福上市。

雀巢草莓拿鐵咖啡：即日起於全聯、家樂福、大潤發、愛買以及momo、蝦皮等線上平台同步開賣，同步推出新品買一送一活動。