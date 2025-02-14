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南港飲料買一送一！8酵茶KURE8康普茶必喝推薦TOP 5，身分證有8免費喝。

飲料 手搖杯 康普茶 南港 more
2025-02-14 13:13:00 文字：編輯 張人尹 採訪報導 攝影：編輯 張人尹
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編輯 張人尹

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南港飲料買一送一！IG上掀起話題的新開手搖杯「KURE8 8酵茶」以台灣手搖杯少見的康普茶作為主角，推出多款調飲系列，加上南港店的韓系風格，以及開幕限定優惠「買一送一、身分證有8免費喝」，在IG上成為最夯飲料新歡。這次窩客島也推薦5款「KURE8 8酵茶」必喝清單，讓你朝聖也不怕選擇障礙。

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▲▼KURE8-8酵茶南港店 康普茶手搖杯，開幕免費喝 買一送一優惠 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝



KURE8主打以「康普茶」作為菜單主角，康普茶是在茶湯加入糖、紅茶菌培養的發酵茶，是含有益生菌的酸甜飲品。KURE8門市主推系列包含4款基本款康普茶，第一次喝推薦必點得獎飲品「茉茉百香」除了康普茶的酸甜與氣泡感之外，還喝得到茉莉花香氣、百香果香氣，另一款「莓莓白桃」主打酸甜風味，都是人氣必喝的康普茶基本款。

▲▼KURE8 8酵茶南港店 康普茶手搖杯必喝推薦 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝


同時，KURE8也推出多款康普茶調飲，包含果香清新的「康普茶+水果茶」系列，原茶搭康普茶的「八成是茶」系列，以及咖啡加鮮奶茶的「鴛鴦」系列。其中推薦小清新的飲品「凍檸西西里」檸檬、咖啡、康普茶搭配最清爽解膩，奶茶控則必喝「紅運鴛鴦」，咖啡紅茶鮮奶的喝法韻味最濃。KURE8加碼推薦季節限定的草莓飲品「甜莓藝釀」，草莓搭配白桃康普茶、包種茶，草莓季限定供應。

▲▼KURE8 8酵茶南港店 康普茶調飲必喝推薦 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝


這次KURE8南港店即日起正式開幕，除了門市外觀極簡、韓系風格超好拍之外，在門市二樓還有坐席區能跟好友閨蜜一起拍美照打卡。配合門市全新開幕，KURE8南港店在2/16前，身分證號碼有一個8可享「任選大杯飲品免費」一杯，有兩個8可享「任選特大杯飲品免費」一杯。如果身分證沒有8也沒關係，2/28前只要留Google評論，更可享有飲品同品項買一送一，吸引粉絲們排隊也要朝聖。

▲▼KURE8-8酵茶南港店，開幕免費喝 買一送一優惠 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝


 

KURE8 - 8酵茶 南港店

地址：台北市南港區興東街3號
電話：02-2788-5590
 

KURE8 - 8酵茶 南港店開幕優惠

活動期間：2025/02/10-02/16
活動內容：
身分證號碼有一個8可享「任選大杯飲品免費」一杯
身分證號碼有兩個8可享「任選特大杯飲品免費」一杯。

活動期間：2025/02/10-02/28
活動內容：留Google評論，享飲品同品項買一送一。
 

KURE8 - 8酵茶 推薦必喝

茉茉百香：(M)78元，(L)88元，(XL)118元
莓莓白桃：(M)78元，(L)88元，(XL)118元
凍檸西西里：(M)68元，(L)78元，(XL)98元
紅運鴛鴦：(L)68元，(XL)78元
甜莓藝釀（季節限定）：(L)78元，(XL)98元

 

 

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窩客島官方LINE：https://lin.ee/CNXVF2Bf

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