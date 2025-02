Mr. Wish買一送一!Mr. Wish情人節推出限定新品「雪頂蕎麥輕乳」,以及蕎麥系列無咖啡因、低咖啡因飲料,讓人隨時都能開喝。此外,Mr. Wish更與外送平台合作,自即日起針對指定飲品「大橘紅茶、荔枝紅茶、茉香綠茶」推出買一送一優惠,飲料控一定要先喝。



▲▼Mr. Wish 蕎麥系列新品「雪頂蕎麥輕乳」蕎麥飲料推薦 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝



Mr. Wish 蕎麥系列新品

Mr. Wish這次情人節推出夢幻好拍的新品「雪頂蕎麥輕乳」,以台灣蕎麥茶、鮮奶打造溫潤順口風味,最頂部擠上綿密「起司雪頂」,讓人享受入口即化的輕盈質地,並且撒上堅果碎粒,增加層次口感,挑戰無咖啡因飲料、蕎麥飲料的新歡。本次新品2月14日起門市獨家販售,2月17日起外送平台同步開賣。▲▼Mr. Wish 蕎麥系列新品「雪頂蕎麥輕乳」 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝除了「雪頂蕎麥輕乳」之外,Mr. Wish在2/14起同步推出全新蕎麥系列,使用100%台灣頂級蕎麥茶作為茶底,包含無咖啡因的「黃金蕎麥、蕎麥鮮奶」,以及低咖啡因的「蕎麥青茶」結合高山青茶與蕎麥,讓飲料控喝得到蕎麥的溫潤回甘風味。▲▼Mr. Wish 蕎麥系列飲品,無咖啡因飲料推薦 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝除了新品之外,Mr. Wish更攜手foodpanda、你訂推出買一送一活動,2/12前在你訂平台可領取「大橘紅茶(L)+荔枝紅茶(L)」買一送一券,在2/28前在foodpanda則推出「茉香綠茶(L)」買一送一,讓粉絲無論在家或外出,都能喝得很划算。▲▼Mr. Wish 蕎麥系列飲品,外送平台買一送一優惠 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝

上市日期:2025/02/14

雪頂蕎麥輕乳(L):$79(2/14起門市販售,2/17起外送平台開賣)

黃金蕎麥L:$40

蕎麥鮮奶L:$65

蕎麥青茶L:$40



Mr. Wish你訂平台買一送一優惠

活動期間:即日起-2/12

活動內容:領券可享大橘紅茶(L)買一送一/荔枝紅茶(L)買一送一。



Mr. Wish foodpanda平台買一送一優惠

活動期間:即日起至2月28日

活動內容:foodpanda平台購買「茉香綠茶(L)」即享買一送一優惠(單杯售價45元)。