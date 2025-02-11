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​​​​​​​Mr. Wish買一送一！無咖啡因新品「雪頂蕎麥輕乳」，情人節荔枝紅茶買一送一。

2025燈會攻略 蕎麥 mr wish 飲料 more
2025-02-11 21:05:00 文字：編輯 張人尹 採訪報導 攝影：編輯 張人尹 圖片：Mr. Wish
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Mr. Wish買一送一！Mr. Wish情人節推出限定新品「雪頂蕎麥輕乳」，以及蕎麥系列無咖啡因、低咖啡因飲料，讓人隨時都能開喝。此外，Mr. Wish更與外送平台合作，自即日起針對指定飲品「大橘紅茶、荔枝紅茶、茉香綠茶」推出買一送一優惠，飲料控一定要先喝。

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▲▼Mr. Wish 蕎麥系列新品「雪頂蕎麥輕乳」蕎麥飲料推薦  / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝



Mr. Wish這次情人節推出夢幻好拍的新品「雪頂蕎麥輕乳」，以台灣蕎麥茶、鮮奶打造溫潤順口風味，最頂部擠上綿密「起司雪頂」，讓人享受入口即化的輕盈質地，並且撒上堅果碎粒，增加層次口感，挑戰無咖啡因飲料、蕎麥飲料的新歡。本次新品2月14日起門市獨家販售，2月17日起外送平台同步開賣。

▲▼Mr. Wish 蕎麥系列新品「雪頂蕎麥輕乳」  / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝

除了「雪頂蕎麥輕乳」之外，Mr. Wish在2/14起同步推出全新蕎麥系列，使用100%台灣頂級蕎麥茶作為茶底，包含無咖啡因的「黃金蕎麥、蕎麥鮮奶」，以及低咖啡因的「蕎麥青茶」結合高山青茶與蕎麥，讓飲料控喝得到蕎麥的溫潤回甘風味。

▲▼Mr. Wish 蕎麥系列飲品，無咖啡因飲料推薦  / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝

除了新品之外，Mr. Wish更攜手foodpanda、你訂推出買一送一活動，2/12前在你訂平台可領取「大橘紅茶(L)+荔枝紅茶(L)」買一送一券，在2/28前在foodpanda則推出「茉香綠茶(L)」買一送一，讓粉絲無論在家或外出，都能喝得很划算。

▲▼Mr. Wish 蕎麥系列飲品，外送平台買一送一優惠  / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝


 

Mr. Wish 蕎麥系列新品

上市日期：2025/02/14
雪頂蕎麥輕乳(L)：$79（2/14起門市販售，2/17起外送平台開賣）
黃金蕎麥L：$40
蕎麥鮮奶L：$65
蕎麥青茶L：$40
 

Mr. Wish你訂平台買一送一優惠

活動期間：即日起-2/12
活動內容：領券可享大橘紅茶(L)買一送一/荔枝紅茶(L)買一送一。
 

Mr. Wish foodpanda平台買一送一優惠

活動期間：即日起至2月28日
活動內容：foodpanda平台購買「茉香綠茶(L)」即享買一送一優惠（單杯售價45元）。

 

 

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