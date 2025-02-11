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情人節飲料第二杯半價！​​​​​​​COZY TEA御私藏草莓奶蓋，情人節第二杯半價。

2025燈會攻略 御私藏 COZY TEA 飲料 more
2025-02-11 08:41:00 文字：編輯 張人尹 即時報導 圖片：COZY TEA御私藏
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編輯 張人尹

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情人節草莓飲料，第二杯半價！手搖杯COZY TEA御私藏情人節期間限定推出「莓辦法不愛荔」，把充滿少女心得草莓奶蓋、濃巧克力和荔枝果凍結合，打造最浪漫的情人節手搖杯。在2/13-2/15連續三天，御私藏針對情人節飲品「莓辦法不愛荔」推出第二杯半價優惠，情侶約喝剛剛好。

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▲COZY TEA御私藏 情人節新品「莓辦法不愛荔」 / 御私藏提供、WalkerLand窩客島整理

本次情人節新品「莓辦法不愛荔」以三層口感打造多層次風味。頂層是酸甜草莓奶蓋，打造綿密微酸口感，中間層是濃醇巧克力，強調成熟的苦甜風味，底部則是Q彈荔枝果凍，增添咀嚼口感。一次使用草莓、巧克力、荔枝三大元素，打造最夢幻少女飲品。

▲御私藏情人節新品「莓辦法不愛荔」 / 御私藏提供、WalkerLand窩客島整理



COZY TEA御私藏這款情人節限定飲品「莓辦法不愛荔」只在2/13到2/15三天限定販賣，此外，只要加入COZY TEA御私藏官方LINE並註冊會員，就能領取第二杯半價優惠券，無論是情侶約喝、或是送飲料傳情告白，都能趁機喝起來。

▲御私藏情人節新品「莓辦法不愛荔」情人節優惠活動 / 御私藏提供、WalkerLand窩客島整理



 

COZY TEA御私藏 情人節新品「莓辦法不愛荔」

販售期間：2025/2/13（四）～2/15（六）
活動內容：加入COZY TEA御私藏官方LINE，於下方選單進入會員網站註冊，即可領券享「莓辦法不愛荔」第二杯半價。

 

 

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窩客島官方LINE：https://lin.ee/CNXVF2Bf

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