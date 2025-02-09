飲料控16元喝CoCo！手搖杯CoCo每週都推出「好友日」給飲料控優惠，這次更要讓粉絲們從元宵節一路喝到情人節。CoCo在2/12元宵節推出QQ鮮奶茶第二杯10元優惠，2/14情人節則祭出全品項杯杯折14元優惠，最低一杯16元就能喝得到，不論是自己喝、請女友喝、請曖昧對象喝，都可以趁機買起來。



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▲▼CoCo元宵節優惠 CoCo情人節優惠，最低一杯飲料16元 / WalkerLand窩客島整理提供



CoCo 元宵節優惠

為了呼應元宵節吃湯圓，這次CoCo這次揪飲料控一起喝圓滾滾的「QQ鮮奶茶」。在2/12元宵節當天，購買QQ鮮奶茶(L)第二杯只要10元，等於兩杯85元就能喝到。超人氣QQ鮮奶茶使用地瓜圓和小芋圓，搭配香醇鮮奶茶，是咀嚼控的必喝清單。▲CoCo元宵節優惠 QQ鮮奶茶第二杯10元 / CoCo提供、WalkerLand窩客島整理針對2/14情人節，CoCo更直接推出全品項折扣活動，只要先在線上領券後，購買任何飲品（優惠品除外）通通可以折14元，以純茶系列來計算，一杯最低16元就能喝得到，超人氣奶茶三兄弟51元、百想雙響砲56元就能喝到。不管是自己享受還是和朋友、另一半分享，2/14都能準時開喝。▲CCoCo情人節優惠，全品項飲料折14元 / WalkerLand窩客島整理提供

活動日期：2025/2/12

優惠內容：QQ鮮奶茶(L)憑券第二杯10元。

活動方式：使用CoCo 官方LINE領券，或你訂系統領券，並於當日使用，每人限領2張。



CoCo 情人節優惠

活動日期：2024/2/14

優惠內容：線上領券買任何飲品(優惠品除外)即可享杯杯折14元優惠，每人可領2張折價券(=2杯飲料)

活動方式：使用CoCo 官方LINE領券，或你訂系統領券，並於當日使用，每人限領2張。