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冰淇淋買一送一！COLD STONE紫莓樂園藍莓冰淇淋，補班日 情人節最低買一送一。

2025燈會攻略 COLD STONE 買一送一 冰淇淋 more
2025-02-05 22:10:00 文字：編輯 張人尹 採訪報導 攝影：編輯 張人尹
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編輯 張人尹

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終於又等到COLD STONE買一送一！這次COLD STONE針對春季推出莓果新品「紫莓樂園」，主打酸甜療癒的藍莓冰淇淋冰品。這次特別在2/7起推出多項優惠，包括冰淇淋第二杯10元、第二杯折100元等，此外在COLD STONE也推出連續28天限定活動，領取優惠券就享冰淇淋買一送一優惠券，讓粉絲們先約衝吃冰了。

推薦閱讀：補班日買一送一！拿坡里炸雞送披薩，連續14天58折優惠 補班日吃起來。

▲▼COLD STONE冰淇淋新品「紫莓樂園」藍莓冰淇淋買一送一 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝 



COLD STONE這次時隔五年才再次推出「藍莓冰淇淋」系列，讓粉絲搶碗等超久，2/7推出全新「紫莓樂園」以藍莓風味冰淇淋為基底，拌入酸甜多汁的藍莓果粒與酥脆餅乾，最後淋上濃郁藍莓果醬，像是把藍莓塔、藍莓甜點變成冰淇淋口感，酸甜不膩的風味超適合冰淇淋控嚐鮮。本次新品「紫莓樂園」只在2/7-3/6期間限定販售，粉絲不能再錯過。

▲▼COLD STONE「紫莓樂園」藍莓冰淇淋新品 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝 


偏好莓果方位的粉絲，除了這次新品「紫莓樂園」藍莓冰淇淋之外，草莓季必吃的「草莓優格乳酪、草莓優格脆脆、草莓優格QQ」三款草莓優格系列冰品同步延長販售，不論草莓、藍莓都能吃得到。配合新品上市，COLD STONE推出5波優惠活動，其中不能錯過2/7-3/6在酷聖石官方LINE推出買一送一券（期間內一人使用一次），可以趁補班日、趁情人節吃起來。

▲▼COLD STONE冰淇淋新品 藍莓草莓冰淇淋，優惠買一送一 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝 


 

COLD STONE冰淇淋新品 紫莓樂園

販售期間：2025/2/7-3/6期間限定
售價：小杯$160/中杯$210/大杯$260/Mine $400/Ours $630
 

COLD STONE補班日優惠

活動期間：2025年2月7日~2025年2月9日
活動內容：點購中杯以上含桶裝冰淇淋，享同size冰淇淋第二件50元 (不含脆餅;價低者為優惠品項)。
 

COLD STONE酷聖石日

活動期間：2025年2月10日~2025年12月10日
活動內容：每月十號，點購中杯以上冰淇淋，享同size冰淇淋第二件10元 (不含脆餅/桶裝;價低者為優惠品項)。
 

COLD STONE情人節優惠

活動期間：2025年2月14日~2025年2月16日
活動內容：點購中杯以上冰淇淋，享同size冰淇淋第二件折100元 (不含脆餅/桶裝;價低者為優惠品項)。
 

COLD STONE抹茶酷樂思1+1優惠

活動期間：2025年2月7日~3月6日
活動內容：活動期間點購抹茶酷樂思乙杯，贈送宇治莓好冰淇淋爆米花乙包。(1杯贈1包以此類推，活動優惠可合併使用；依各門市數量贈完為止，爆米花每包市價45元)。
 

COLD STONE LINE冰友獨享春日買一送一

活動期間：2025年2月7日~3月6日
活動內容：LINE官方帳號領取專屬優惠券（期間內每帳號限領一次），享點購兩杯中杯以上冰淇淋，其中一杯由酷聖石招待！(不含脆餅/桶裝；價低者為優惠品項；每券限使用乙次乙組)

 

 

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窩客島官方LINE：https://lin.ee/CNXVF2Bf

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