少女時代俞利2026台北見面會1月10日登場！YURIVERSE見面會祭出1對1合照福利。

少女時代俞利終於要來了。這兩年她移居濟州島，變身最美島民，享受大海與自由。2026年開春，她帶著全新的故事與經典舞台，邀請台灣SONE一起登入她的快樂宇宙。

少女時代成員權俞利宣布將於2026年1月10日再度來台，這不僅是她睽違兩年後重返台北，更是2026年韓流明星在台灣的首場粉絲見面會，令眾多粉絲SONE引頸期盼。本次活動主題定為「2026 YURI's 3rd FANMEETING TOUR [YURIVERSE] in Taipei」，地點選在新北市新莊的Zepp New Taipei舉行。俞利本人對於行程確認後感到相當興奮，迫不及待向所有台灣粉絲發出邀請，她表示真的很期待能快點見到大家，希望能和粉絲們一起度過愉快的時光。這場演出將延續她在曼谷與胡志明市的巡迴熱度，作為第三次亞洲巡迴的重要一站，俞利承諾將帶來全新且精彩的舞台內容。



▲圖／星統寰宇、俞利IG提供；窩客島整理

權俞利移居濟州島成最美島民，分享愜意慢活日常

近年來俞利的生活重心有了不小的轉變，她在今年毅然決定搬離繁忙的首爾，移居到充滿自然氣息的濟州島生活。這段島嶼生活不僅讓她獲得了「最美島民」的稱號，更讓她在工作之餘享受到了前所未有的愜意與自在。她經常透過個人的YouTube頻道紀錄並分享這些生活點滴，像是體驗濟州島傳統的海女文化、前往流浪狗收容所擔任志工、在廣闊的草原上騎馬奔馳，或是騎乘重機享受兜風的快感。影片中她那爽朗的笑聲與正能量感染了無數觀眾，許多粉絲看完後都直呼想親自去濟州島看看。俞利也像與老朋友聊天般，大方地在頻道中分享與少女時代成員相聚的珍貴時光以及海外活動的花絮。這些豐富的生活故事與心路歷程，都有機會在這次的台北見面會上，由她親口與粉絲們細細分享。

少女時代經典歌曲串燒預告，寵粉無極限的舞台驚喜

剛在12月5日度過生日的俞利，日前在社群媒體上曬出了與少女時代成員們開心切蛋糕的慶生照，展現了團員間不變的好感情。為了回饋台灣SONE長久以來的支持，俞利透露目前已經緊鑼密鼓地著手準備這次的巡迴見面會。她深知粉絲們對於少女時代的思念，因此特別預告將在舞台上呈現大家最想念且熟悉的少女時代經典組曲。這將是一場讓粉絲搭乘時光機的旅程，重溫那些年與少女時代共同走過的青春回憶。俞利曾感性地表示，她非常珍視每一次與粉絲互動和對望的瞬間，因為每一位SONE都是她最寶貝的禮物。這次的演出不只是一場見面會，更是她邀請粉絲進入「YURIVERSE」專屬宇宙的溫馨派對。



2026台北見面會票價公開，限量1對1合照與多重福利寵SONE

本次「2026 YURI's 3rd FANMEETING TOUR [YURIVERSE] in Taipei」將於2026年1月10日星期六晚間6點準時開演，下午5點即可開放入場。活動地點位於新莊宏匯廣場的Zepp New Taipei。主辦單位星統寰宇也正式公開了詳細的票價與粉絲福利圖，票價分為VIP區6480元、A區5480元、B區4380元、C區3380元以及愛心席1690元，全場皆為對號入座。為了讓粉絲能有更近距離接觸偶像的機會，這次祭出了超豪華的粉絲福利，包含限量1對1合照、團體合照、簽名拍立得、簽名海報、官方海報、照片卡、專屬紙袋、紀念吊牌以及全場Hi-Bye歡送福利。門票即日起在KKTIX售票系統熱賣中，想要親眼目睹俞利風采的粉絲千萬不能錯過這場2026年的開春盛會。

2026 YURI's 3rd FANMEETING TOUR [YURIVERSE] in Taipei

活動時間： 2026年1月10日（星期六）下午6：00開演（下午5：00開放入場）

活動內容與優惠福利：

票價資訊： VIP區 6480元、A區 5480元、B區 4380元、C區 3380元、愛心席 1690元（全場對號入座） 。

全場福利： 官方海報、照片卡、專屬紙袋、紀念吊牌、Hi-Bye 。



限量抽獎福利：

VIP區： 1對1合照（5名）、1對10合照（全區）、簽名拍立得（9名）、簽名海報（35名） 。

A區： 1對20合照（全區）、簽名拍立得（6名）、簽名海報（30名） 。

B區： 1對20合照（5名）、簽名拍立得（5名）、簽名海報（25名） 。

C區： 簽名海報（10名） 。



活動場地： Zepp New Taipei（宏匯廣場 新北市新莊新北大道四段3號8樓） 。

售票系統： KKTIX售票系統 。

主辦單位： 星統寰宇 。

