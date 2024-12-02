CoCo奶茶買一送一！超人氣手搖杯CoCo都可，搭配冬至話題「小湯圓奶茶」，搭配一系列優惠活動，讓粉絲暖身又暖心！12月4日好友日當天推出買一送一活動，手煮紅白小湯圓搭配香醇阿薩姆奶茶，為冬至月帶來小確幸。此外，UberEats與Foodpanda更推出多款飲品優惠，讓粉絲隨時隨地享受溫暖滋味，



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▲CoCo 小湯圓奶茶買一送一 冬至優惠外送買一送一 / WalkerLand窩客島整理提供



冬季暖身靠的不只是厚外套，還有一杯溫暖的飲品！CoCo都可推出冬季限定「小湯圓奶茶」，將手煮紅白小湯圓融入濃郁阿薩姆奶茶，打造出軟糯香甜的新口感，不論冷飲還是熱飲都，讓飲料控提前感受到冬至的療癒感。



▲CoCo 小湯圓奶茶買一送一 冬至優惠推薦 / WalkerLand窩客島整理提供

CoCo 小湯圓奶茶買一送一優惠

週三好友日買一送一

針對本次新品，CoCo在12/4「好友日」，推出小湯圓奶茶(L)限時推出買一送一，兩杯只要65元，單杯不到33元超划算，可以透過官方LINE或你訂平台領取優惠券。不只好友日，12/4起至1/7，於外送平台UberEats推出CoCo「小湯圓奶茶(L)、莓莓派對(L)」同品項買一送一。即日起至1/5還有外送平台Foodpanda推出「QQ奶茶(L)、日式焙茶(L)」同品項買一送一，飲料控在家、在辦公室也能喝爆。▲▼CoCo 小湯圓奶茶買一送一 好友日優惠 外送優惠 / WalkerLand窩客島整理提供

活動日期: 2024/12/4 00：00即可透過官方LINE領券或在你訂線上平台預訂，並於當日各店營業時間享用

活動門市：全門市(商場門市/部分門市無售該品項，請以各門市公告供應為準)

點購方式：使用官方LINE領券，或使用你訂系統領券。



UberEats CoCo買一送一

活動期間：2024/12/4-2025/1/7

活動方式：於UberEats平台訂購CoCo都可小湯圓奶茶(L) / 莓莓派對(L)買一送一，限量售完為止。



Foodpanda CoCo買一送一

活動期間：即日起-2025/1/5

活動方式：於Foodpanda平台訂購CoCo都可QQ奶茶(L)/日式焙茶(L)買一送一，限量售完為止。



詳細活動規範及供應情形，依 CoCo 官方公告為準。