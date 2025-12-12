全家霜淇淋10元開吃！連5天全家霜淇淋第二支10元，隱藏版開心果巧克力吃。

全家霜淇淋開啟甜甜價模式，五天限定第二支10元，不限口味隨你挑，冰品控準備連吃好幾支。

全家霜淇淋10元多一支吃起來！這週想吃冰的人有福了，全家推出霜淇淋限時五天的超甜優惠，只要報會員電話就能享有第二支10元，兩支59元的划算價格，完全是冰品控最愛的組合。不論是當作午后小點、散步小確幸，或是朋友一起買分食都超適合。活動時間落在12月10日至12月14日，剛好卡在周末前後，對於喜歡邊走邊吃霜淇淋的上班族、小資族或甜點迷來說，完全是可以無負擔回購的價格。



▲全家霜淇淋連五天第二支10元優惠。(攝影：編輯 鄭雅之)





全家霜淇淋10元多一支！

這次的優惠只需要「報會員電話」就能享有，沒有任何額外條件，操作起來比想像中更無壓力。即便是臨時起意想吃冰，也能直接在櫃檯加入會員後現場享折扣，非常貼近日常使用情境。對於時不時想解饞的族群來說，兩支只要59元真的很有吸引力。加上不限口味、不限支付方式，想吃幾支就買幾支，輕鬆又開心。無論門市當天販售的是最基本的牛奶、限量口味，幸運的話還有吃到巧克力口味都能一起享活動。



▲全家開心果霜淇淋於12/5開賣。





新品開心果霜淇淋推薦吃！

雖然這次主軸是超值優惠，但全家這個月也同步推出由陳星緯師傅監製的「開心果霜淇淋」。新品以美國開心果製作細緻果醬，搭配霜淇淋奶香呈現濃郁卻不膩的堅果風味，12月5日一開賣就吸引不少人衝去嚐鮮。若剛好遇上有提供雙口味的門市，還能把人氣巧克力與開心果一起點，組成更有層次的甜點搭配。對於原本就想試新品的人來說，剛好碰上五天限定優惠，無論是自用嘗鮮或買給朋友，都是最剛好的時機點，吃冰同時又能省荷包。



▲全家霜淇淋新品「開心果霜淇淋」由法國巧克力大賽冠軍陳星緯師傅參與監製。







全家霜淇淋優惠

活動時間：12月10日至12月14日

優惠內容：霜淇淋第二支10元，兩支共59元

限定條件：會員限定，於結帳報會員電話即可。不限口味、不限支付方式

最新優惠甜點、飲料推薦吃！

推薦閱讀：雙12吃買一送一！12間雙12優惠買一送一清單，飲料買一送一 薯條買一送一 咖啡買一送一必衝。

推薦閱讀：全家奶茶季5款新品！開心果奶茶 塩焦糖奶茶領軍，39元第二件再6折。

推薦閱讀：草莓控開吃！4款草莓甜點加碼買二送二，起士公爵下單去。