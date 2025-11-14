10元全家霜淇淋！5天連吃全家霜淇淋優惠，10元多一支超划算。

全家霜淇淋優惠連續五天登場，加10元就能多帶一支。起司蛋糕新口味加上酷酷兔限定杯套，甜點控完會衝。

全家又端出超欠吃的霜淇淋福利，加10元多一支要吃！全家這回祭出連續五天的會員限定優惠，所有霜淇淋口味通通加10元就能多帶一支，等於兩支只要59元，想自己吃兩杯或揪朋友一起分都超划算。剛好最近天氣微涼，卻又不失吃冰的好氣氛，來上一支濃郁系霜淇淋超級療癒，加上這次同步推出可愛的酷酷兔杯套與杯身設計，買完還會忍不住想拍照打卡。活動只要報會員電話就能享優惠，短短5天勢必又會掀起一波搶吃潮。



▲全家霜淇淋最新口味是「起司蛋糕霜淇淋」，10元多一支優惠不限口味。





全家霜淇淋10元多一支！優惠只有5天

全家這次推出的「起司蛋糕霜淇淋」完全命中起司控的心，口味使用紐西蘭起司粉製作，吃起來濃香卻不膩，奶香、酸香與甜味交織，像把冰涼起司蛋糕直接做成霜淇淋，滑順又帶點輕盈。雙口味門市還可能會搭配「比利時巧克力」或「莊園牛奶」，想濃郁、想清爽都能自由選。加上近期甜點話題度超高，這款新口味也和minimore甜點聯手，整體風味質感更升級，是冬季期間限定最受期待的超商甜點之一。



▲全家起司蛋糕霜淇淋新口味，若是雙口味門市有機會搭到「比利時巧克力」或「莊園牛奶」。





酷酷兔期間限定杯套！拍照打卡超療癒

除了新口味，這次最吸睛的就是和超人氣酷酷兔推出的限定杯身與餅乾紙套，加上插畫角色本身的療癒氛圍，讓霜淇淋瞬間可愛度爆棚。不少粉絲看到包裝就決定衝門市收集，買冰順便拍照打卡完全合理。冰品本身濃郁，配上可愛杯子更增添儀式感，無論是大人小孩都會被萌到。



▲全家霜淇淋也跨界和日本超人氣「酷酷兔」推出的限定杯身與餅乾紙套。

全家霜淇淋10元多一件

優惠期間：2025/11/12－11/16

優惠內容：全家會員限定，霜淇淋任一口味加10元多一件（兩支59元）





不只要吃全家霜淇淋優惠！更多新品、新優惠看

推薦閱讀：飲料買一送一喝！麻古茶坊買一送一7天限定，一次最多買10杯走。

推薦閱讀：日出茶太 翰林茶館領軍5大買一送一！六角集團響應普發一萬，5品牌買一送一。

推薦閱讀：DQ冰淇淋台北101店曝光！超過50款首推「開心果」，萌表情包蛋糕新登場。