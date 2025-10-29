摩斯香蕉巧克力派！摩斯漢堡新品「香蕉巧克力米派」領軍3大新品必吃。

摩斯新甜點「香蕉巧克力米派」太狂！摩斯漢堡不只是「冰紅茶」收服許多粉絲，甜點系列每次推出新口味也總是掀起話題。這摩斯漢堡秋季推出3大新品，亮點包含主餐「北海道起司松露和牛堡、黃金海老珍珠堡」，還有全新甜點「香蕉巧克力米派」香蕉尬巧克力的組合，粉絲一定要吃到。





摩斯漢堡主餐 兩款異國風味滿足饕客

摩斯漢堡11/1起推出2款主餐新品，充滿濃濃異國風，主推款「北海道起司松露和牛堡」使用北海道乾酪和紐西蘭乾酪，搭配100%澳洲高品質和牛漢堡排，最後淋上特調松露起司醬，用濃郁奶香襯托多汁牛肉。另一款「黃金海老珍珠堡」則嚴選三隻完整新鮮白蝦，高溫酥炸成金黃酥脆的鮮蝦天婦羅，佐日式風味醬，喜歡海洋珍珠堡的粉絲也能挑戰升級款。



摩斯漢堡甜點 台灣香蕉入米派

這次摩斯漢堡更加碼在11/15推出全新甜點「香蕉巧克力米派」，派皮使用千層派皮製作工法，特別加入台灣蓬萊米粉，打造酥脆口感。內餡則選用台灣香蕉泥混合卡士達醬及香甜可可豆，用「巧克力X香蕉」的絕配組合擄獲粉絲。「香蕉巧克力米派」原價單點50元、搭配套餐消費可享45元的優惠加購價，鐵粉開賣就準時朝聖。



摩斯漢堡APP 跨店取嚐鮮優惠

配合新品上市，MOS Order APP「MOS跨店取」同步釋出嚐鮮優惠。從11/1起，「北海道起司松露和牛堡」搭配 4塊摩斯雞塊、方塊薯餅及大杯冰紅茶套餐組，2組優惠價398元。「黃金海老珍珠堡」套餐組2組優惠價則為 378元，讓粉絲們趁優惠吃新品。



摩斯漢堡秋季新品販售資訊

上市日期：2025/11/01

品項及價格：

「北海道起司松露和牛堡」售價125元

「黃金海老珍珠堡」售價115元

「咖哩豬排堡」售價70元



上市日期：2025/11/15

品項及價格：

「香蕉巧克力米派」，售價50元，套餐消費即可享45元加購優惠



