麥當勞巧克力三角派台灣開賣！麥當勞新品咖哩麥克鷄塊，麥當勞買一送一加碼吃。

麥當勞巧克力三角派日本空運來台開賣，新品必吃咖哩辣味麥克鷄塊、咖哩堡系列，再加碼APP週年吃買當勞買一送一。

不羨慕日本！麥當勞超人氣甜點「巧克力派」這次從日本空原來台開賣，台灣麥當勞宣布在12/10起，推出日本直送「巧克力三角派」甜點新品，挑戰冬季必吃甜點。此外本次更主打咖哩系列新品，不只咖哩辣味麥克鷄塊，還有咖哩辣堡系列，粉絲還有麥當勞APP天天可以抽買一送一，速食控的年末小確幸吃起來。

▲日本超人氣「巧克力三角派」於麥當勞首次限量登台。
▲麥當勞 APP 週年慶開跑，會員享點數回饋與遊戲優惠抽麥當勞買一送一。
巧克力三角派成冬季話題焦點

這次台灣麥當勞把粉絲們去日本必吃、話題度超高的「巧克力三角派」直接帶來台灣，12/10起正式開賣，粉絲不必飛日本也吃得到。這款人氣甜點「巧克力三角派」，以酥脆千層可可派皮包住濃郁巧克力流心，入口就能感受到滑順與香氣交織，讓人吃得到不甜膩、濃醇順口的巧克力風味，是冬季午後最療癒的小確幸，速食控一定要準時朝聖。

▲麥當勞巧克力三角派外酥內軟，是冬季甜蜜首選。
咖哩辣味麥克鷄塊 搖沾新美味搶先登場

除了甜點之外，麥當勞這次新品以「搖沾新美味」概念推出創意組合，自12/10起到 2026/1/27推出「咖哩辣味麥克鷄塊」與「煙燻起司風味醬」。咖哩辣味麥克鷄塊以印度香料咖哩搭配黃金比例鷄胸與鷄腿肉，外層再撒上印度 Teja 辣椒碎與巴西利葉，打造濃郁的香氣層次。此外，更加碼推出「煙燻起司風味醬」結合多種香料與起司鹹香，帶有淡淡煙燻氣息，讓粉絲沾雞塊、沾薯條、占漢堡都很可以。

▲麥當勞推出「搖沾新美味」，帶來全新咖哩辣味麥克鷄塊。
搖搖薯條回歸、咖哩風味漢堡系列

延伸咖哩的香氣魅力，品牌同步在 12/10–2026/1/6 把超人氣「咖哩風味搖搖薯條」強勢回歸，以多款印度香料調製的咖哩搖搖粉打造濃厚香氣，只要店經典配餐加價升級為大薯，就能免費升級搖搖薯條。此外，咖哩風味也延伸到主食之中，包括「咖哩辣鷄腿堡」、「咖哩四盎司牛肉堡」與「咖哩雙層四盎司牛肉堡」，使用日式咖哩的溫潤甘甜搭配肉汁香氣，在冬季帶來濃郁又不膩口的多層次滋味。

▲麥當勞咖哩風味漢堡系列，以日式咖哩溫潤冬季味蕾。
麥當勞 APP 週年慶活動開跑

為了慶祝麥當勞APP上線兩週年，特別從12/17–2026/1/6推出週週主題活動，粉絲可透過APP點數以5折起換到多款人氣單品，套餐系列則有75折優惠。此外，每週還推出不同主題遊戲，12/17起推出「週年慶轉出買一送一」 遊戲，此外接續還有聖誕限定新品優惠、新年優惠等互動遊戲，百分之百中獎，讓粉絲們從耶誕一路玩到元旦，天天要拼運氣抽買一送一。

▲麥當勞APP主題遊戲週週開放百分百中獎。
麥當勞新品販售資訊

咖哩辣味麥克鷄塊

活動期間：1210日上午10:30起至2026127日（或售完為止）。
6塊咖哩辣味鷄塊」：售價68元；經典套餐133元；搖搖薯條套餐149元。
10塊咖哩辣味麥克鷄塊」：單點109元；經典套餐174元；搖搖薯條套餐190元。

咖哩風味搖搖薯條

活動期間：12月10日 上午10:30起至2026年1月6日（或售完為止）。
販售方式：
1、搖搖薯條單點69元
2、購買經典配餐+16元選擇大薯，則可免費升級「搖搖薯條」，並享有咖哩風味搖搖粉與搖搖袋乙個。
3、咖哩風味搖搖粉包單買，售價6元/包 ，附贈搖搖袋乙個，無限購數量。 


咖哩風味漢堡系列

活動時間：12月10日 上午10:30起至2026年1月6日（或售完為止）。
「咖哩辣鷄腿堡」：單點78元；經典套餐143元；搖搖薯條套餐159元。
「咖哩四盎司牛肉堡」：單點 92元；經典套餐157元；搖搖薯條套餐173元。
「咖哩雙層四盎司牛肉堡」：單點 132元；經典套餐197元；搖搖薯條套餐213元。
「搖沾特餐」內容包含1份主餐（咖哩辣鷄腿堡/咖哩四盎司牛肉堡/咖哩雙層四盎司牛肉堡）+4塊咖哩辣味麥克鷄塊(或原味麥克鷄塊)/煙燻起司風味醬+1包咖哩風味搖搖薯條+1杯38元冷/熱飲。
特餐分別售價為，咖哩辣鷄腿堡204元；咖哩四盎司牛肉堡218元；咖哩雙層四盎司牛肉堡258元。 

巧克力三角派

活動期間：2025年12月10日起至2026年1月6日（或售完為止）。
「巧克力三角派」：單點50元。

麥當勞APP週年慶優惠活動資訊

活動內容：12月17日起至1月6日止，每週三更新優惠於APP「回饋優惠」再加碼主題遊戲 。

第一週：1217日起至1223日止，首週活動推出「週年慶轉出買一送一」

第二週：1224日起至1230日止，推出「High翻聖誕翻出新品優惠」

第三週：1231日起至202616日止，壓軸登場的「新年迎滿福刮出好運堡滿足」 

