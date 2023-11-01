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台北這間羊肉爐真的不能不推耶~難怪現在秋冬時令排隊人潮不斷

點一碗羊肉爐跟羊肉燒烤串或著是羊肉炒麵，就能足夠2-3人吃個飽了~非常適合公司聚餐、跟朋友聚餐

尤其它們的羊肉騷味很剛好，羊肉也彈潤不乾柴，重點是還可以無限續加湯，超適合冷冷的秋冬季節來吃耶

下港吔位置

這間下港吔位在捷運民權西路走路約5分鐘的路程即可抵達，就位在兩條巷弄的中間，諾大發紅光的招牌相當顯眼

下港吔除了這個門店有一二樓用餐空間外，對面的巷弄還有一間二店，生意好成這樣真的很誇張耶

因為除了羊肉爐外，還有簡單的羊肉炒飯跟羊肉炒麵或牛肉湯可以選擇，是附近上班族午餐的好選擇

晚餐時間也相當多人在排隊

下港吔菜單介紹

除了必吃的羊肉爐外，還有一般像是炒飯，炒麵等平價的料理可以選擇，如果嘴饞的話還可以多叫一份熱炒羊肉餐點

羊肉爐還有分三層羊肉鍋、羊排鍋、涮羊肉鍋、粗骨爐..多種羊肉爐可選，本是全羊料理了

湯底也有當歸湯底或紅燒湯底可選，搭配羊油麵線吃真的很猛

下港吔環境介紹

這間下港吔是朋友推薦我才知道的，沒想到台北市有這麼優質的羊肉爐可以選擇

除了總店有一二樓的用餐空間外，對面也有另一個門市可以內用

總店一樓的空間比較狹小，二樓用餐空間就比較大了，如果要多人家庭聚餐早點訂位應該也是沒問題的

下港吔羊排羊肉爐介紹

冬天到了就是要吃一些滋補養生的鍋類，像是之前推薦的桃園臉盆薑母鴨，或著是今天要介紹的羊肉爐

冬令進補真的不能沒有羊肉爐ㄟ~這次我們點的是羊排爐，這一鍋一上桌看起來就很厲害

這次選擇的是當歸湯底，這個當歸湯底喝完沒有很重的藥材味，喝完後也很甘甜順口

大量的薑絲將湯底變得更甜了許多，因為有用薑絲煮湯，喝完後身體的會有點微熱感

這一鍋羊排湯目測大概有快15塊羊肉排，本來以為會是一大塊像豬肉排骨那樣，結果是一塊一塊的有點小失望

不過這一塊塊的羊肉吃起來有點羊騷味，但又不會太重，不太敢吃羊肉的朋友可以吃吃看

加上鮮甜回甘的當歸湯底，跟一般使用紅燒湯底的味道完全不同

不會過於燥熱，反而是溫順鮮甜的韻味，如果說紅燒湯底像是炙熱短暫的愛情，那當歸就是持久平穩又能享受到幸福的滋味

一整鍋滿滿的羊排肉塊，三個人吃份量覺得還可以接受

如果想要多點不同的肉品或加量的話，可以加價選購，當歸湯底可以一直續加的哦

煮到沸騰真的好溫暖，寒流來的時候吃這個正剛好，可以暖腸胃又能暖身體

比起薑母鴨我會比較喜歡吃羊肉爐~但如果羊騷味太重的我也不行

下港吔的羊肉爐味道真的很可以這次帶我們來的朋友也是因為它們的湯底她喝了不會不舒服，才推薦我們吃

這次真的是給她成功推坑，下次會想再回訪吃看看紅燒湯底的滋味

沾上店家特製的豆瓣醬，味道很不錯! 但我覺得原味就相當厲害

下港吔羊肉炒麵介紹

這個沙茶炒麵我覺得很適合平常一個人想要吃炒羊肉時必點的一道料理

價格還不算貴，爆炒過後的羊肉搭配沙茶的香氣真的很迷人

炫比較粗的麵條還能吸收醬汁，是一道讓人蠻有記憶點的料理

下港吔麻油麵線介紹

這個麵線我覺得來下港吔用餐可以試試看，第一口的味道會讓你驚訝到

這個味道不像一般尋常人家會吃到的口味，有點像是加了苦茶油的感覺

雖然味道很特別，但我本人吃不習慣這味道，DONG卻很喜歡

必點!下港吔薑絲羊肉介紹

個人超推這個薑絲羊肉耶!!想推薦的程度就像去新竹吃鴨肉許一定會點炒鴨血的那種程度

只要有來吃就一定會再吃的一道料理

這個薑絲炒羊肉給的薑絲或著是羊肉片都給得很大方，薑絲搭配醋吃起來酸V酸V

有點像是吃薑絲炒大腸的即視感，但醋溜的酸味沒那麼多

店家可能有加點糖熱炒，第一口酸溜但後來馬上就會有一個甜味衝出來

不知道是羊肉本身的鮮甜味道還是我說的加糖，總之這道料理，一次可以品嘗鹹酸甜的口感

加上羊肉片很甜又很嫩，真的必推!

必點!下港吔烤羊肉串介紹

另一個必點推薦就是這個烤羊肉串，為何叫羊肉串沒有看到竹串，我個人也是很狐疑

但不得不說這個烤羊肉串烤過後每一塊羊肉都鮮嫩多汁，每咬一口都會將裡面的肉汁噴濺在嘴裡

而這個肉汁就像帶著羊肉主人的靈魂，一咬下去感覺有隻小羊在你嘴裡興奮的跳耀者

這個烤工真的相當了得~好久沒有吃到這麼讓人再三回味的羊肉串了

很多間烤羊肉最後都會乾乾的，再撒上大量的孜然粉去腥

但這邊的烤羊肉串很經得起考驗，直接塗醬後現吃，滋味真的讚到一個不行

非常感謝朋友這次帶路來這間下港吔，以後這間也會變成我想吃羊肉爐的首選之一

但近期天氣開始變涼，要訂位就要趕緊手刀去搶

羨慕在這上班或住附近的人，可以想吃就來吃~永和也來開一間吧!

店家/景點資訊

店家名稱：下港吔羊肉專賣店

所在地址：104臺灣台北市中山區天祥路18號

營業時間：日 一 二 三 四 五 六 11:30-01:00

店家電話：0225367922 Google即時導航





交通資訊

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